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صباح الخير من رويترز

Sun Sep 15, 2013 3:42am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد 15 سبتمبر أيلول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * انتحاري يقتل 21 شخصا في جنازة بنينوى في شمال العراق
    * المعارضة السورية تختار الإسلامي المعتدل أحمد طعمة رئيسا
للوزراء
    * أوباما: أمريكا لا تزال مستعدة للتحرك ضد سوريا إذا فشلت
الدبلوماسية
    * اتفاق بين أمريكا وروسيا بشأن الاسلحة الكيماوية السورية
    * القوات الأمريكية مازالت في مواقعها لاحتمال توجيه ضربة
لسوريا
    * مئات الفارين من اللاجئين السوريين يصلون الى ساحل ايطاليا
    *  مصر تجدد حبس مواطن تركي في اتهامات بالتجسس

    
    أهم الأنباء العالمية
    * مستشارون كبار يحثون رئيسة البرازيل على الغاء زيارتها
لامريكا
    * عشرات الالاف في مسيرة في بولندا للمطالبة بالمزيد من فرص
العمل
    * وفاة اكبر معمر في العالم عن عمر 112 عاما في ولاية نيويورك
    * اخلاء بلدات زراعية في كولورادو قبل ارتفاع متوقع في
الفيضانات
    * ميركل تأمل بالحصول على تعزيز لاعادة انتخابها من خلال
انتخابات بافاريا

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.49% إلى 7893.67 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.75% إلى 5488.01 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.06% إلى 3719.83 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.27% إلى 2538.56 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.51% إلى 7587.21 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +135.23    +0.89%      15326.29 نقطة
ستاندرد اند بورز    +5.08        +0.30%        1689.07
ناسداك              -4.011     -0.11%        3725.01
يوروفرست           +4.01        +0.32%        1247.61
نيكي            +17.40     +0.12%     14404.67
    
    النفط (مستويات الإغلاق السابق)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.11    +0.09%   107.67 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.15    +0.13%   111.65
    
    العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3318-1.3320   دولار
    * الدولار/الين              99.58-99.62     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5823-1.5826   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1358.94-1359.16 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 