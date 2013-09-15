الأحد 15 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * انتحاري يقتل 21 شخصا في جنازة بنينوى في شمال العراق * المعارضة السورية تختار الإسلامي المعتدل أحمد طعمة رئيسا للوزراء * أوباما: أمريكا لا تزال مستعدة للتحرك ضد سوريا إذا فشلت الدبلوماسية * اتفاق بين أمريكا وروسيا بشأن الاسلحة الكيماوية السورية * القوات الأمريكية مازالت في مواقعها لاحتمال توجيه ضربة لسوريا * مئات الفارين من اللاجئين السوريين يصلون الى ساحل ايطاليا * مصر تجدد حبس مواطن تركي في اتهامات بالتجسس أهم الأنباء العالمية * مستشارون كبار يحثون رئيسة البرازيل على الغاء زيارتها لامريكا * عشرات الالاف في مسيرة في بولندا للمطالبة بالمزيد من فرص العمل * وفاة اكبر معمر في العالم عن عمر 112 عاما في ولاية نيويورك * اخلاء بلدات زراعية في كولورادو قبل ارتفاع متوقع في الفيضانات * ميركل تأمل بالحصول على تعزيز لاعادة انتخابها من خلال انتخابات بافاريا السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.49% إلى 7893.67 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 0.75% إلى 5488.01 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.06% إلى 3719.83 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.27% إلى 2538.56 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.51% إلى 7587.21 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +135.23 +0.89% 15326.29 نقطة ستاندرد اند بورز +5.08 +0.30% 1689.07 ناسداك -4.011 -0.11% 3725.01 يوروفرست +4.01 +0.32% 1247.61 نيكي +17.40 +0.12% 14404.67 النفط (مستويات الإغلاق السابق) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.11 +0.09% 107.67 دولار مزيج برنت (برميل) +0.15 +0.13% 111.65 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3318-1.3320 دولار * الدولار/الين 99.58-99.62 ين * الاسترليني/الدولار 1.5823-1.5826 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1358.94-1359.16 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)