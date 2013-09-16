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صباح الخير من رويترز

Mon Sep 16, 2013 3:15am GMT
 
[-] نص [+] 

الاثنين 16 سبتمبر أيلول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * الشرطة: 36 قتيلا على الأقل في تفجيرات في العراق
    * عودة الدراسة في سوريا مع تراجع حدة التهديد بضربة امريكية
    * القاعدة تشكل تحديا صعبا أمام رئيس حكومة المعارضة السورية
الجديد
    * أوباما: الاتفاق بشأن سوريا قد يكون نموذجا لمحادثات إيران
    * أولوند يحث على التصويت مبكرا على مشروع قرار صارم بشأن
سوريا
    * نتنياهو يأمل أن يؤدي اتفاق أمريكي روسي لتدمير أسلحة سوريا
الكيماوية
    * الجيش المصري يؤمن الحدود مع غزة ويواصل حملته في سيناء
    * وكالة: تونس تسعى للحصول على قرض من الاتحاد الأوروبي
    * كوريا الجنوبية تخفض وارداتها من نفط إيران في أغسطس إلى
الثلث

    
    أهم الأنباء العالمية
    * حلفاء ميركل يفوزون في انتخابات بافاريا قبل اسبوع من
الانتخابات الاتحادية
    * مقتل 27 على الأقل في انهيار بمنجم للفحم في أفغانستان
    * الهند تختبر صاروخا قادرا على حمل مواد نووية يصل مداه الى
بكين
    * مقتل جنرال باكستاني وجنديين في انفجار قرب حدود افغانستان
    * الصين تستثمر 80 مليار يوان للتنقيب عن النفط والغاز هذا
العام
    * تقرير: فرساتشي تدرس عروضا لشراء حصة
    * صحيفة: فولكسفاجن تدرس زيادة حصتها في مشروع مشترك بالصين

    
    السعودية
    * بترورابغ تخسر 250 مليون ريال جراء انقطاع للكهرباء
    * نورذرن ترست الأمريكية لإدارة الأصول تفتح مكتبا في الرياض
    * انفستكورب البحرينية تشتري 25% في لجام للرياضة
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.78% إلى 8034.20 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * وزير المالية: بدء سداد ديون شركات النفط الأجنبية خلال
أسابيع
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.45% إلى 5512.77 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.81% إلى 3787.30 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 4.78% إلى 2659.93 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.88% إلى 7729.85 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +135.23    +0.89%      15326.29 نقطة
ستاندرد اند بورز    +5.08        +0.30%        1689.07
ناسداك              -4.011     -0.11%        3725.01
يوروفرست           +4.01        +0.32%        1247.61
    
نيكي (السوق مغلقة في عطلةاليوم الاثنين)
      (مستويات الإغلاق السابق)    
            +17.40     +0.12%     14404.67
    
    النفط (الساعة 0309 جمت اليوم الاثنين)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.89    -0.82%   107.32 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.91    -0.81%   110.79
    
    العملات والذهب (الساعة 0309  جمت اليوم الاثنين)
    * اليورو/الدولار        1.3364-1.3366   دولار
    * الدولار/الين              98.87-98.89     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5946-1.5950   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1330.74-1331.96 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 