الأربعاء 18 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * فرنسا: تقرير المفتشين يؤكد أن حكومة الأسد وراء الهجوم الكيماوي * إسرائيل تدعو لإسقاط الأسد في تحول علني في سياستها * السودان يقول إنه طلب تأشيرة دخول الولايات المتحدة للبشير * إيران تؤكد حدوث مراسلات بين روحاني وأوباما * اكسون تقلص نشاطها في ليبيا لأسباب أمنية * نائب وزير النفط: إنتاج الخام الليبي سيزيد إلى 400-450 ألف ب/ي * استمرار تراجع إنتاج النفط في جنوب العراق بسبب تسرب * مصادر: انفستكورب البحرينية أحد المهتمين بشراء حصة في فرساتشي * كيه.تي الكورية الجنوبية تعرض شراء حصة في اتصالات تونس * العمانية للاتصالات: الحكومة تنوي بيع 19% في اكتتاب عام أهم الأنباء العالمية * جيتس على رأس قائمة أثرياء امريكا مجددا والشباب يتقدمون * دراسة: احتياطيات النفط المحكم خارج أمريكا الشمالية هائلة * بريطانيا تبيع 6% في لويدز مقابل 75 بنسا للسهم السعودية * البورصة مغلقة الأحد والاثنين بمناسبة اليوم الوطني * التضخم ينحسر إلى 3.5% على أساس سنوي في أغسطس * مؤشر البورصة يهبط 0.5% إلى 8030.58 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 0.12% إلى 5548.62 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * التضخم 1.3% في أغسطس للشهر الثالث على التوالي * مصرفي: إعلان قواعد الانكشاف المصرفي في شهر أو شهرين * مؤشر أبوظبي يهبط 0.14% إلى 3778.60 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 1.12% إلى 2616.40 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * صحيفة: تجميد خطط مد أنابيب لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز * مؤشر البورصة يهبط 0.87% إلى 7720.99 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +34.95 +0.23% 15529.73 نقطة ستاندرد اند بورز +7.16 +0.42% 1704.76 ناسداك +27.85 +0.75% 3745.69 يوروفرست -5.79 -0.46% 1252.63 نيكي (الساعة 0640 جمت اليوم الأربعاء) +212.05 +1.48% 14523.72 النفط (الساعة 0640 جمت اليوم الأربعاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.16 +0.15% 105.58 دولار مزيج برنت (برميل) -0.20 -0.18% 107.99 العملات والذهب (الساعة 0640 جمت اليوم الأربعاء) * اليورو/الدولار 1.3356-1.3358 دولار * الدولار/الين 99.22-99.24 ين * الاسترليني/الدولار 1.5903-1.5906 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1296.51-1297.47 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)