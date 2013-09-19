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صباح الخير من رويترز

Thu Sep 19, 2013 3:52am GMT
 
[-] نص [+] 

الخميس 19 سبتمبر أيلول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * الأسد يقول ان حكومته ملتزمة بالتخلص من ترسانتها من الأسلحة
الكيماوية لكنه يصر على أن قواته ليست مسؤولة عن هجوم 21 أغسطس  
    * روسيا: تقرير الامم المتحدة بشان الهجوم الكيماوي في سوريا
متحيز والمنظمة الدولية تقول انه ينبغي عدم التشكيك في نتائجه 
    * نشطاء: جماعة مرتبطة بالقاعدة تجتاح بلدة سورية قرب حدود
تركيا 
    * استطلاع للرأي: الامريكيون والاوروبيون يعارضون التدخل في
سوريا
    * روحاني: ايران لن تطور أبدا اسلحة نووية
    * البيت الابيض: اوباما يبلغ روحاني انه يرى سبيلا لحل الازمة
النووية
    * اسرائيل تتهم ايران بالخداع لكسب الوقت لبرنامجها النووي
    * المعارضة في البحرين تغلق مشاركتها في الحوار الوطني بعد حبس
أحد قيادييها
    * مصر تفتح معبر رفح مع غزة جزئيا بعد اغلاقه اسبوعا
    * المحكمة الجنائية الدولية تطلب من امريكا القبض على الرئيس
السوداني إذا وصل الي اراضيها لحضور افتتاح الجمعية العامة للامم
المتحدة 
    * سفينتان حربيتان ايرانيتان ترسوان في ميناء سوداني 
    * انتاج ليبيا من النفط يقفز الي 620 ألف برميل يوميا 
    * موديز تخفض تصنيفها الائتماني للحكومة البحرينية درجة واحدة
الي ‭‭‭Baa2 ‬‬‬

    
    أهم الأنباء العالمية
    * طالبان تقتل رئيس لجنة الانتخابات في شمال أفغانستان
    * شركة امريكية خاصة تطلق كبسولة الى محطة الفضاء الدولية
    * فريق من الاتحاد الاوروبي يحقق في نزاع جبل طارق الاسبوع
القادم
    * البنك المركزي الامريكي يفاجأ الاسواق بعدم خفض برنامجه
للتيسير الكمي 
    * بلاكبيري تكشف عن هاتفها الذكي الجديد زد-‭‭‭‭30‬‬‬‬

    
    السعودية
    * بيانات: ارتفاع صادرات النفط السعودي إلى 7.47 مليون ب/ي في
يوليو
    * السعودية والبحرين تتفقان على مد خط أنابيب جديد لتغذية
مصفاة بابكو 
    * مؤشر البورصة يهبط 0.4% إلى 7998.21 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * الحكومة الانتقالية تضع حدا ادنى للاجور بالقطاع العام قدره
1200 جنيه شهريا لكنها ترجي التنفيذ الي أول يناير 
    * توماس كوك تستأنف رحلات السياح الألمان لمصر
    * مؤشر البورصة يهبط 0.59% إلى 5515.82 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.27% إلى 3768.39 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.28% إلى 2609.15 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.15% إلى 7809.86 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +147.21    +0.95%      15676.94 نقطة
ستاندرد اند بورز    +20.76        +1.22%        1725.52
ناسداك              +37.94     +1.01%        3783.64
يوروفرست           +5.80        +0.46%        1258.43
    
نيكي (الساعة    0545 جمت اليوم الخميس)
                +231.61     +1.60%     14736.97
    
    النفط (الساعة 0545    جمت اليوم الخميس)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.15    +0.14%   110.75 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.44    +0.41%   108.51
    
    العملات والذهب (الساعة 0545    جمت اليوم الخميس)
    * اليورو/الدولار        1.3530-1.3532   دولار
    * الدولار/الين              98.37-98.40     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6127-1.6129   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1359.54-1360.63 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 