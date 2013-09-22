الأحد 22 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * مقتل 65 شخصا على الأقل في هجوم في ثلاثة تفجيرات في حي شيعي في بغداد * مصر تبلغ الشرطة الدولية لمنع بيع 621 قطعة أثرية فرعونية في قاعتي مزاد بالقدس * إسرائيل تلقي القبض على فلسطيني قتل جنديا في الضفة الغربية * الاتحاد الأوروبي يطلب من إسرائيل توضيح سبب مصادرتها مساعدات فلسطينية * وزير تركي:تركيا قد لا تنضم ابدا للاتحاد الاوروبي أهم الأنباء العالمية * أفغاني يرتدي زي قوات الامن يقتل ثلاثة جنود أجانب * مواجهة عند مركز تجاري بكينيا بعد قتل اسلاميين 39 في هجوم "ارهابي." * ميركل تتطلع للفوز بفترة ثالثة في اول انتخابات في المانيا منذ ازمة اليورو * وسيط:تأجيل الانتخابات التشريعية في غينيا الى 28 سبتمبر * الحكم بالسجن مدى الحياة على السياسي الصيني الكبير المعزول بو شي لاي * مقتل اربعة في اطلاق نار مع ارتفاع عدد قتلى حوادث القتل بالرصاص في شيكاجو * الحزب الرئيسي للتاميل يحقق فوزا ساحقا في انتخابات محلية بسريلانكا * الملياردير سورس يتزوج للمرة الثالثة السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.33% إلى 8024.71 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 0.26% إلى 5529.98 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.16% إلى 3812.09 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 2.18% إلى 2666.14 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.49% إلى 7848.27 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -185.46 -1.19% 15451.09 نقطة ستاندرد اند بورز -12.43 -0.72% 1709.91 ناسداك -14.65 -0.39% 3774.72 يوروفرست -3.34 -0.26% 1262.61 نيكي -23.76 -0.16% 14742.42 النفط (مستويات الإغلاق السابق) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -1.72 -1.62% 104.67 دولار مزيج برنت (برميل) +0.46 +0.42% 109.22 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3522-1.3526 دولار * الدولار/الين 99.30-99.33 ين * الاسترليني/الدولار 1.6004-1.6009 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1324.99-1325.78 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)