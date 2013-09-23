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صباح الخير من رويترز

Mon Sep 23, 2013 4:35am GMT
 
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الاثنين 23 سبتمبر أيلول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مفجر انتحاري يقتل 16 في منطقة يغلب عليها السنة في بغداد
    * التلفزيون الصيني:الاسد يهاجم الدول الغربية بسبب مشروع قرار
بالامم المتحدة
    * الائتلاف الوطني السوري يبدي استعداده لحضور مؤتمر جنيف
    * المعارضة السورية تبلغ الأمم المتحدة استعدادها لحضور مؤتمر
جنيف
    * روسيا تعارض أي قرار يهدد باستخدام القوة ضد سوريا
    * مقتل جندي اسرائيلي بالرصاص في الضفة الغربية
    * البشير يقول انه يعتزم السفر الى الامم المتحدة
    * البشير:السوان يحتاج رفع الدعم لازالة خطر على الاقتصاد
    * السودان يستضيف مؤتمرا مع الشركات الالمانية الشهر المقبل
    * إسرائيل تسمح بدخول كميات أكبر من مواد البناء لغزة
    * مصدر: إسرائيليون يساعدون كينيا في التعامل مع حصار مركز
تسوق
    * تقرير: السلطة الفلسطينية بحاجة الى دعم بقيمة 500 مليون
دولار

    
    أهم الأنباء العالمية
    * تلفزيون: الجيش الكيني يعلن تحرير أغلب رهائن المركز التجاري
    * أوباما: سنساعد كينيا على تقديم منفذي هجوم نيروبي إلى
العدالة
    * سقوط هليكوبتر تابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر
    * المعارضة الكمبودية تقاطع البرلمان
    * ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على كنيسة بباكستان إلى 56 قتيلا
    * مصادر: الرجل الثاني سابقا في طالبان بمنزل آمن في كراتشي
    * الحزب الرئيسي للتاميل يحقق فوزا ساحقا في انتخابات محلية
بسريلانكا

    
    السعودية
    * النعيمي: الانتهاء من مشروع جازان خلال 4 سنوات
    * البورصة السعودية في عطلة الأحد والاثنين بمناسبة اليوم
الوطني

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.02% إلى 5586.65 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مصادر: ان.بي.اس لخدمات النفط تبحث عن مشتر مقابل 700 مليون
دولار
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.08% إلى 3809.03 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.57% إلى 2681.47 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * تباطؤ طفيف للمعروض النقدي في يوليو
    * زين تدرس المنافسة على رخصة خدمات الهاتف المحمول في ليبيا
    * مؤشر البورصة يهبط 0.03% إلى 7845.88 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -185.46    -1.19%      15451.09 نقطة
ستاندرد اند بورز    -12.43        -0.72%        1709.91
ناسداك              -14.65     -0.39%        3774.72
يوروفرست           -3.34        -0.26%        1262.61
    
نيكي (السوق مغلقة اليوم في عطلة)
    (مستويات الإغلاق السابق)
                -23.76     -0.16%     14742.42
    
    النفط (الساعة 0425 جمت اليوم الاثنين)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.07    +0.07%   104.82 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.02    -0.02%   109.20
    
    العملات والذهب (الساعة 0425 جمت اليوم الاثنين)
    * اليورو/الدولار        1.3525-1.3527   دولار
    * الدولار/الين              99.14-99.16     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6016-1.6019   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1322.91-1323.68 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 