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صباح الخير من رويترز

Tue Sep 24, 2013 4:50am GMT
 
[-] نص [+] 

الثلاثاء 24 سبتمبر أيلول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * محكمة تحظر أنشطة جماعة الاخوان المسلمين في مصر
    * الرئيس التونسي يحث ايران على المساعدة في وقف "الكابوس" في
سوريا
    * مصادر: انفجاران يقتلان 16 شخصا في حي سني في بغداد
    * مقتل مقاتلين لهم صلة بالقاعدة في اشتباك مع معارضين في
سوريا
    * مسؤول: مسلحون يقتلون عقيدا بالقوات الجوية اليمنية في صنعاء
    * السودان يرفع أسعار الوقود والغاز للمثلين وسط أزمة اقتصادية
    * العراق يستأنف الإنتاج بمعدلات طبيعية من حقول النفط
الجنوبية
    * نائب: ميناء الحريقة النفطي بشرق ليبيا قد يعود للعمل قريبا
    * صحيفة: جنرال الكتريك تفوز بعقد جزائري قيمته 1.9 مليار
دولار
    * قطر للغاز: لا التزام بتوريد الغاز المسال لمرفأ دراجون في
بريطانيا

    
    أهم الأنباء العالمية
    * سماع دوي اطلاق نار من المركز التجاري في نيروبي صباح
الثلاثاء
    * كينيا: محتجزو رهائن المركز التجاري من جنسيات مختلفة
    * البيت الابيض منزعج من تجنيد حركة الشباب الصومالية لأشخاص
في امريكا
    * ايران تنقل حملتها الدبلوماسية للامم المتحدة وتوافق على
محادثات نووية
    * انتحاري في شمال القوقاز يقتل اثنين ويصيب 20
    * ارتفاع مؤشر للقطاع الصناعي الصيني لأعلى مستوى في 6 أشهر
    * مجموعة ألمانية تزعم اختراق ماسح البصمة في هاتف آي.فون
الجديد

    
    السعودية
    * ترقب وصول أول سفينة تصدير منتجات نفطية بمصفاة الجبيل
    * البورصة السعودية في عطلة الأحد والاثنين بمناسبة اليوم
الوطني

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.09% إلى 5647.60 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * تعيين عيسى كاظم محافظا لمركز دبي المالي العالمي
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.19% إلى 3816.40 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.04% إلى 2709.36 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * المدن تبيع 4 بنايات بمبلغ 3.8 مليون دينار
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.70% إلى 7901.14 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -49.71     -0.32%      15401.38 نقطة
ستاندرد اند بورز    -8.07        -0.47%        1701.84
ناسداك              -9.44      -0.25%        3765.29
يوروفرست           -6.50        -0.51%        1256.11
    
نيكي (الساعة 0445 جمت اليوم الثلاثاء)
                -43.12     -0.29%     14699.30
    
    النفط (الساعة 0445 جمت اليوم الثلاثاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.08    -0.08%   103.51 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.06    -0.06%   108.10
    
    العملات والذهب (الساعة 0445 جمت اليوم الثلاثاء)
    * اليورو/الدولار        1.3492-1.3496   دولار
    * الدولار/الين              98.83-98.85     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6026-1.6030   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1326.51-1327.33 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 