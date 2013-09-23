الجنيه المصري يرتفع في عطاء البنك المركزي وينخفض في السوق السوداء

القاهرة 23 سبتمبر أيلول (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري في عطاء العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الإثنين لكنه انخفض في السوق السوداء.

وقال البنك المركزي المصري إنه باع 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8825 جنيه للدولار مقابل 6.8828 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس الماضي. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء قال تاجر إنه يشتري الدولار مقابل 7.15 جنيه ويبيعه مقابل 7.18 جنيه مقارنة مع 7.13 جنيه و7.15 جنيه في الأسبوع الماضي.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات العملة الصعبة التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في نهاية ديسمبر كانون الأول للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. وسمح البنك للعملة بالارتفاع على مدى الأسابيع العشرة الأخيرة.