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صباح الخير من رويترز

Wed Sep 25, 2013 4:04am GMT
 
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الأربعاء 25 سبتمبر أيلول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * روحاني: الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل "ليس
لها مكان في عقيدةالامن والدفاع الايرانية" 
    * عباس يتعهد في محادثات مع اوباما بدعم فلسطيني لعملية السلام
    * مسلحون يقتلون ضابطا ثانيا في القوات الجوية اليمنية خلال
يومين
    * أوباما يحث الأمم المتحدة على تأييد معاقبة سوريا إن رفضت
تسليم الأسلحة
    * تونس تعتزم تطبيق برنامج تقشف لخفض عجز الميزانية
    * مصر تحذر حماس من انتهاك أمنها القومي
    * الشهرستاني: بغداد طلبت من الأكراد ربط خط أنابيب بالشبكة
الوطنية

    
    أهم الأنباء العالمية
    * زلزال يقتل 45 شخصا بباكستان ويشكل جزيرة جديدة في البحر
    * اوباما لزعماء العالم: لابد من تجربة المسار الدبلوماسي مع
ايران
    * النعيمي: إمدادات النفط كافية والمخزونات ممتازة
    * كونسورتيوم يعرض شراء بلاكبيري مقابل 4.7 مليار دولار
    * ماليزيا قد تسمح للبنوك بالمشاركة في إدارة الأوقاف
الإسلامية
    * تقرير: الصين تتيح فيسبوك ومواقع أخرى محظورة بمنطقة تجارة
حرة

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يهبط 0.27% إلى 8003.44 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 5.58 مليار دولار
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.59% إلى 5680.65 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مسؤول: دبي لا تجري محادثات لإعادة تمويل 20 مليار دولار من
أبوظبي
    * نمو حركة السفر عبر مطار دبي 23.8% في أغسطس
    * طيران الإمارات قد تطرح سندات العام المقبل لتمويل شراء
طائرات
    * أرابتك للبناء تطلق مشروعا مع سامسونج الهندسية
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.32% إلى 3828.43 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.25% إلى 2716.16 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * الكويت تطمح في الوصول بطاقة النفط إلى 4 ملايين ب/ي بحلول
2020
    * ايفا فنادق تبدأ في أول أكتوبر استدعاء زيادة رأس المال 40%
    * مؤشر البورصة يهبط 0.04% إلى 7897.65 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -66.79     -0.43%      15334.59 نقطة
ستاندرد اند بورز    -4.42        -0.26%        1697.42
ناسداك              +2.97      +0.08%        3768.25
يوروفرست           +2.07        +0.16%        1258.18
    
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
                -32.86     -0.22%     14699.75
    
    النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.15    +0.15    103.28 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.11    +0.10%   108.75
    
    العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3464-1.3467   دولار
    * الدولار/الين              98.73-98.76     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5959-1.5981   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1324.35-1325.15 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 