الأربعاء 25 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * روحاني: الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل "ليس لها مكان في عقيدةالامن والدفاع الايرانية" * عباس يتعهد في محادثات مع اوباما بدعم فلسطيني لعملية السلام * مسلحون يقتلون ضابطا ثانيا في القوات الجوية اليمنية خلال يومين * أوباما يحث الأمم المتحدة على تأييد معاقبة سوريا إن رفضت تسليم الأسلحة * تونس تعتزم تطبيق برنامج تقشف لخفض عجز الميزانية * مصر تحذر حماس من انتهاك أمنها القومي * الشهرستاني: بغداد طلبت من الأكراد ربط خط أنابيب بالشبكة الوطنية أهم الأنباء العالمية * زلزال يقتل 45 شخصا بباكستان ويشكل جزيرة جديدة في البحر * اوباما لزعماء العالم: لابد من تجربة المسار الدبلوماسي مع ايران * النعيمي: إمدادات النفط كافية والمخزونات ممتازة * كونسورتيوم يعرض شراء بلاكبيري مقابل 4.7 مليار دولار * ماليزيا قد تسمح للبنوك بالمشاركة في إدارة الأوقاف الإسلامية * تقرير: الصين تتيح فيسبوك ومواقع أخرى محظورة بمنطقة تجارة حرة السعودية * مؤشر البورصة يهبط 0.27% إلى 8003.44 نقطة في الإغلاق السابق مصر * تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 5.58 مليار دولار * مؤشر البورصة يرتفع 0.59% إلى 5680.65 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مسؤول: دبي لا تجري محادثات لإعادة تمويل 20 مليار دولار من أبوظبي * نمو حركة السفر عبر مطار دبي 23.8% في أغسطس * طيران الإمارات قد تطرح سندات العام المقبل لتمويل شراء طائرات * أرابتك للبناء تطلق مشروعا مع سامسونج الهندسية * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.32% إلى 3828.43 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.25% إلى 2716.16 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * الكويت تطمح في الوصول بطاقة النفط إلى 4 ملايين ب/ي بحلول 2020 * ايفا فنادق تبدأ في أول أكتوبر استدعاء زيادة رأس المال 40% * مؤشر البورصة يهبط 0.04% إلى 7897.65 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -66.79 -0.43% 15334.59 نقطة ستاندرد اند بورز -4.42 -0.26% 1697.42 ناسداك +2.97 +0.08% 3768.25 يوروفرست +2.07 +0.16% 1258.18 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) -32.86 -0.22% 14699.75 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.15 +0.15 103.28 دولار مزيج برنت (برميل) +0.11 +0.10% 108.75 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) * اليورو/الدولار 1.3464-1.3467 دولار * الدولار/الين 98.73-98.76 ين * الاسترليني/الدولار 1.5959-1.5981 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1324.35-1325.15 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)