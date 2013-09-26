الخميس 26 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * روحاني يقول انه يريد التوصل لاتفاق نووي خلال 3 إلي 6 أشهر * دبلوماسيون: اتفاق الاعضاء الدائمين بمجلس الامن على صلب قرار بشأن سوريا * مقتل ستة في احتجاجات في الخرطوم بعد رفع الدعم عن الوقود * كيري: اسرائيل والفلسطينيون اتفقوا على تكثيف المحادثات وزيادة الدور الامريكي * وكالة: مقتل مسؤول أمني في انفجار قنبلة بجنوب اليمن * مقاتلون سوريون يرفضون ائتلاف المعارضة ويطالبون بقيادة إسلامية * عودة مفتشي الأسلحة الكيماوية الدوليين الى دمشق * مصر تغلق مقر صحيفة تابعة لجماعة الإخوان * بدء أعمال صيانة بمصفاة الزاوية الليبية لمدة 18 يوما * الرئيس التنفيذي للوفتهانزا يبدي استعدادا للتحالف مع شركة خليجية أهم الأنباء العالمية * ارتفاع عدد قتلى زلزال باكستان إلى 327 شخصا * ايران تريد بداية قوية للمحادثات النووية مع القوى الكبرى * أبلايد ماتريالز تشتري طوكيو إلكترون بأكثر من 7 مليارات دولار * الشرطة اليونانية تطلق الغاز مع تحول احتجاجات مناهضة للفاشية الى العنف * الصين تسعى لتيسير قوانين الاستثمار الأجنبي السعودية * غرامة لمالكي سيارات لسماحهم لنساء بالقيادة * سابك تحدد السعر الاسترشادي الأولي لسندات خمسية بالدولار * مؤشر البورصة يهبط 0.02% إلى 8002.14 نقطة في الإغلاق السابق مصر * ارتفاع إيرادات قناة السويس 1.9% على أساس سنوي في أغسطس * توي الألمانية تستأنف الرحلات السياحية لمصر * مؤشر البورصة يهبط 0.27% إلى 5665.44 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * أبوظبي توافق على إنفاق تنموي بقيمة 4.3 مليار دولار * الاتحاد العقارية تسعى لنيل الموافقة على رفع سقف الملكية الأجنبية * ديبا تفوز بعقد قيمته 156 مليون دولار من أبوظبي * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.21% إلى 3836.42 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.27% إلى 2723.42 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.06% إلى 7902.65 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -61.33 -0.40% 15273.26 نقطة ستاندرد اند بورز -4.65 -0.27% 1692.77 ناسداك -7.15 -0.19% 3761.09 يوروفرست -1.25 -0.10% 1256.93 نيكي (الساعة 0420 جمت اليوم الخميس) +27.96 +0.19% 14648.49 النفط (الساعة 0420 جمت اليوم الخميس) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.31 -0.30 102.35 دولار مزيج برنت (برميل) -0.09 -0.08% 108.23 العملات والذهب (الساعة 0420 جمت اليوم الخميس) * اليورو/الدولار 1.3522-1.3526 دولار * الدولار/الين 98.76-98.78 ين * الاسترليني/الدولار 1.6078-1.6081 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1332.15-1333.06 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)