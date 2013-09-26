الجنيه المصري يرتفع في السوقين الرسمية والسوداء

القاهرة 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري في كل من عطاء العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الخميس وفي السوق السوداء.

وقال البنك إنه باع 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8818 جنيه للدولار مقارنة مع 6.8821 جنيه في العطاء السابق أمس الأربعاء. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء عرض متعامل شراء الدولار بسعر 7.12 جنيه وبيعه مقابل 7.14 مرتفعا قليلا من 7.13 جنيه و7.15 جنيه يوم الأربعاء.