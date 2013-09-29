الأحد 29 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * وزير خارجية مصر: المرحلة الانتقالية تنتهي "الربيع القادم" * مقاتلو المعارضة السورية يسيطرون على موقع عسكري على الحدود الجنوبية * الارجنتين تقول ان ايران ملتزمة بالتحقيق في تفجير المركز اليهودي عام 1994 أهم الأنباء العالمية * مقتل 15 في هزة تابعة بإقليم باكستاني تعرض لزلزال قوي * جيش مالي: مقتل أربعة في تفجير انتحاري بمدينة تمبكتو * مسؤول:اسلاميون نيجيريون يقتلون 27 شخصا في هجمات شمال شرق البلاد * ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى في الهند الى 50 شخصا * الشرطة:اكثر من 30 شخصا مازالوا مفقودين بعد غرق مركب لاجئين كانت متجهة لاستراليا * امريكا قلقة من اختيار تركيا لنظام صاروخي صيني * الهند تنتقد باكستان على هجمات عبر الحدود عشية اجتماع السعودية * مؤشر البورصة يهبط 0.26% إلى 7981.07 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 0.68% إلى 5704 نقاط في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.06% إلى 3838.81 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.49% إلى 2736.89 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يهبط 1.51% إلى 7783.32 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -61.33 -0.40% 15273.26 نقطة ستاندرد اند بورز -4.65 -0.27% 1692.77 ناسداك -7.15 -0.19% 3761.09 يوروفرست -1.25 -0.10% 1256.93 نيكي -39.05 -0.26% 14760.07 النفط (مستويات الإغلاق السابق) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.31 -0.30% 102.35 دولار مزيج برنت (برميل) -0.09 -0.08% 108.23 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3522-1.3526 دولار * الدولار/الين 98.76-98.78 ين * الاسترليني/الدولار 1.6078-1.6081 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1332.15-1333.06 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)