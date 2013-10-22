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صباح الخير من رويترز

Tue Oct 22, 2013 4:49am GMT
 
[-] نص [+] 

الثلاثاء 22 أكتوبر تشرين الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * الرئيس السوري يقول ان لا مانع من ترشحه للانتخابات الرئاسية
المقبلة
    * الرئيس السوري يقول : لا موعد ولا عوامل تساعد على انعقاد
مؤتمر جنيف 2
    * كيري يشكك في اي دور ايجابي لإيران في محادثات جنيف حول
سوريا
    * امريكا تحاول تهدئة غضب السعودية بشأن سوريا وايران
    * معارضون: مقتل قيادي كبير بالجيش السوري الحر في اشتباكات
    * 
    * حلف الاطلسي يقدم المشورة لليبيا لتعزيز قوات الامن
    * كيري:قطر توافق على اسقاط ديون على السلطة الفلسطينية بقيمة
150 مليون دولار

    
    أهم الأنباء العالمية
    * افغانستان تقول انه مازالت توجد خلافات بشأن معاهدة امنية مع
امريكا
    * اوباما يتحدث مع اولوند بشأن تقارير التجسس
    * فرنسا تستدعي السفير الأمريكي للاحتجاج على مزاعم تجسس
    * مسؤول: إيران تتوقع استكمال المحادثات النووية في غضون عام
    * مقتل خمسة في انفجار قطار بباكستان 
    * مقتل خمسة في انفجار في حافلة بجنوب روسيا
    * زعماء اقليميون يسعون لطرد المقاتلين الاجانب من جمهورية
افريقيا الوسطى
    * شركة فرنسية تبرم صفقة نووية مع بريطانيا قيمتها 26 مليار
دولار
    * هيئة سوق المال السويسرية تنتقد ثلاثة بنوك بسبب حسابات
تونسية
    * تلميذ يقتل مدرسا ويصيب اثنين من زملائه بالرصاص قبل ان
ينتحر في ولاية نيفادا الامريكية

    
    السعودية
    * امريكا تحاول تهدئة غضب السعودية بشأن سوريا وايران
    * هجوم في الامم المتحدة على السعودية بسبب حقوق المرأة
والعمال الاجانب
    * شركة سعودية تعتزم إطلاق صندوق بقيمة 200 مليون دولار يركز
على التعليم
    * انخفاض صافي ربح سافكو السعودية 36% في الربع/3 
    * مؤشر البورصة زاد 0.1 في المئة إلى 8143 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    مصر
    * مصر تفرض رسوما على صادرات الأسمدة الأزوتية لتوفير امدادات
محلية
    * مصر تخطط لزيادة التحفيز الاقتصادي وتطبيق الحد الأدنى
للأجور في يناير
    * مصر تأمل في بدء سداد ديون شركات النفط بنهاية العام
    * رئيس بورصة مصر: السلام الكويتية تسعى للقيد في مصر في شكل
شهادات ايداع 
    * انخفاض عوائد السندات المصرية لأجل 7 سنوات في مزاد
    * الجنيه المصري يرتفع في عطاء البنك المركزي
    * مؤشر البورصة صعد المؤشر 0.7 في المئة إلى 6090 نقطة في
الإغلاق السابق.

    
    الإمارات
    * الامارات تسمح لمشتركي خدمات المحمول بتغيير الشبكة مع
الاحتفاظ بالرقم
    * أرابتك الاماراتية تستحوذ بالكامل على وحدة للخدمات
الكهروميكانيكية
    * افتتاح المبنى الجديد لمطار أبوظبي في يوليو 2017
    * تراجع وتيرة نمو المعروض النقدي في الإمارات إلى 14.1% في
اغسطس 
    * مؤشر أبوظبي ارتفع 1.1 في المئة إلى 3873 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي تراجع 0.03 في المئة إلى 2909 نقاط في الإغلاق
السابق.


    الكويت
    * وزير مالية الكويت ينفي عزم الحكومة رفع الدعم المقدم
للمواطنين
    * صحيفة: كوفبيك الكويتية ترفع سقف قرضها إلى مليار دولار من
750 مليونا
    * مؤشر البورصة انخفض 0.4 في المئة إلى 7873 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -7.64      -0.05%      16392.01 نقطة
ستاندرد اند بورز    +0.14        +0.01%        1744.64
ناسداك            +5.77           +0.15%        3920.05
يوروفرست        +3.39        +0.3%        1281.09

نيكي        (الساعة 0433 جمت اليوم الثلاثاء)
                  +17.27        +0.12%     14710.84
    
    النفط (الساعة 0433 جمت اليوم الثلاثاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.34    -0.34%   98.88 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.05    +0.05%   109.69
    
    العملات والذهب (الساعة 0433 جمت اليوم الثلاثاء)
    * اليورو/الدولار        1.3664-1.3665   دولار
    * الدولار/الين              98.32-98.35     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6120-1.6124   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1313.36-1314.13 دولار


 (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 