الثلاثاء 22 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * الرئيس السوري يقول ان لا مانع من ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة * الرئيس السوري يقول : لا موعد ولا عوامل تساعد على انعقاد مؤتمر جنيف 2 * كيري يشكك في اي دور ايجابي لإيران في محادثات جنيف حول سوريا * امريكا تحاول تهدئة غضب السعودية بشأن سوريا وايران * معارضون: مقتل قيادي كبير بالجيش السوري الحر في اشتباكات * * حلف الاطلسي يقدم المشورة لليبيا لتعزيز قوات الامن * كيري:قطر توافق على اسقاط ديون على السلطة الفلسطينية بقيمة 150 مليون دولار أهم الأنباء العالمية * افغانستان تقول انه مازالت توجد خلافات بشأن معاهدة امنية مع امريكا * اوباما يتحدث مع اولوند بشأن تقارير التجسس * فرنسا تستدعي السفير الأمريكي للاحتجاج على مزاعم تجسس * مسؤول: إيران تتوقع استكمال المحادثات النووية في غضون عام * مقتل خمسة في انفجار قطار بباكستان * مقتل خمسة في انفجار في حافلة بجنوب روسيا * زعماء اقليميون يسعون لطرد المقاتلين الاجانب من جمهورية افريقيا الوسطى * شركة فرنسية تبرم صفقة نووية مع بريطانيا قيمتها 26 مليار دولار * هيئة سوق المال السويسرية تنتقد ثلاثة بنوك بسبب حسابات تونسية * تلميذ يقتل مدرسا ويصيب اثنين من زملائه بالرصاص قبل ان ينتحر في ولاية نيفادا الامريكية السعودية * امريكا تحاول تهدئة غضب السعودية بشأن سوريا وايران * هجوم في الامم المتحدة على السعودية بسبب حقوق المرأة والعمال الاجانب * شركة سعودية تعتزم إطلاق صندوق بقيمة 200 مليون دولار يركز على التعليم * انخفاض صافي ربح سافكو السعودية 36% في الربع/3 * مؤشر البورصة زاد 0.1 في المئة إلى 8143 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مصر تفرض رسوما على صادرات الأسمدة الأزوتية لتوفير امدادات محلية * مصر تخطط لزيادة التحفيز الاقتصادي وتطبيق الحد الأدنى للأجور في يناير * مصر تأمل في بدء سداد ديون شركات النفط بنهاية العام * رئيس بورصة مصر: السلام الكويتية تسعى للقيد في مصر في شكل شهادات ايداع * انخفاض عوائد السندات المصرية لأجل 7 سنوات في مزاد * الجنيه المصري يرتفع في عطاء البنك المركزي * مؤشر البورصة صعد المؤشر 0.7 في المئة إلى 6090 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * الامارات تسمح لمشتركي خدمات المحمول بتغيير الشبكة مع الاحتفاظ بالرقم * أرابتك الاماراتية تستحوذ بالكامل على وحدة للخدمات الكهروميكانيكية * افتتاح المبنى الجديد لمطار أبوظبي في يوليو 2017 * تراجع وتيرة نمو المعروض النقدي في الإمارات إلى 14.1% في اغسطس * مؤشر أبوظبي ارتفع 1.1 في المئة إلى 3873 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي تراجع 0.03 في المئة إلى 2909 نقاط في الإغلاق السابق. الكويت * وزير مالية الكويت ينفي عزم الحكومة رفع الدعم المقدم للمواطنين * صحيفة: كوفبيك الكويتية ترفع سقف قرضها إلى مليار دولار من 750 مليونا * مؤشر البورصة انخفض 0.4 في المئة إلى 7873 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -7.64 -0.05% 16392.01 نقطة ستاندرد اند بورز +0.14 +0.01% 1744.64 ناسداك +5.77 +0.15% 3920.05 يوروفرست +3.39 +0.3% 1281.09 نيكي (الساعة 0433 جمت اليوم الثلاثاء) +17.27 +0.12% 14710.84 النفط (الساعة 0433 جمت اليوم الثلاثاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.34 -0.34% 98.88 دولار مزيج برنت (برميل) +0.05 +0.05% 109.69 العملات والذهب (الساعة 0433 جمت اليوم الثلاثاء) * اليورو/الدولار 1.3664-1.3665 دولار * الدولار/الين 98.32-98.35 ين * الاسترليني/الدولار 1.6120-1.6124 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1313.36-1314.13 دولار (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)