الأربعاء 23 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * مصدر: الامير بندر يقول ان الرياض ستبتعد عن امريكا * المعارضة السورية تقاوم دعوة الالتزام بحضور المحادثات * مقتل 16 على الاقل في هجمات لانتحاريين ومسلحين في غرب العراق * متمردون أكراد يهددون بمعاودة القتال في تركيا بسبب أحداث سوريا * السودان وجنوب السودان يسعيان لإصلاح العلاقات لمواصلة تدفق النفط أهم الأنباء العالمية * نمو الوظائف الأمريكية فقد بعض قوته قبل معركة الميزانية * أبل تتيح برمجيات ماك مجانا وتكشف النقاب عن آي باد إير * نوكيا تطلق أول جهاز كمبيوتر لوحي في دعم لمايكروسوفت * جولة جديدة من محادثات العضوية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الشهر المقبل * سلطنة عمان تتولى رعاية مصالح ايران في كندا * مقتل ستة جنود في انفجار في موقع تدريب عسكري روسي * بريطانيا تسمح باعادة تشغيل حقل غاز في بحر الشمال ذي ملكية مشتركة مع ايران * الاعصار ريموند يضرب جنوب المكسيك بمزيد من الأمطار ولا تقارير عن أضرار * بوتين: خصوم أجانب يستغلون التشدد الاسلامي لاضعاف روسيا * استطلاعات: الأمريكيون متشككون بشأن زعمائهم والاقتصاد بعد أزمة الميزانية السعودية * أرباح ينساب السعودية تقفز 98.5% في الربع/3 * نمو أرباح الأسمنت السعودية 10% في الربع/3 * مؤشر البورصة ينخفض 0.01 في المئة إلى 8142.66 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مصر تحيل 4 ضباط شرطة للمحاكمة في قضية مقتل معتقلين إسلاميين * مقتل عسكري ومدني في هجوم في سيناء المصرية * ميثانكس الكندية تبيع حصة بقيمة 110 ملايين دولار في مشروع مصري * وزير: مصر تسعى لتوقيع اتفاقيات بترولية جديدة باستثمارات 712مليون دولار * مصر تأمل في استئناف امدادات الغاز من قطر وترى خيارات أخرى * مساهمو القلعة المصرية يوافقون على زيادة رأس المال 528 مليون دولار * مؤشر البورصة يرتفع 1.84 في المئة إلى 6201.23 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * دانة غاز الإماراتية تبدأ إجراءات تحكيم ضد حكومة كردستان العراق * وحدة لدبي القابضة تتوقع بيع حصتين بشركتي اتصالات خلال شهور قليلة * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.3 في المئة إلى 3861.10 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.51 في المئة إلى 2923.89 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * شركة تابعة لبيت التمويل الكويتي تبيع عقارات بمبلغ 58 مليون دينار * مؤشر البورصة ينخفض 0.02 في المئة إلى 7871.59 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +75.46 +0.49% 15467.66 نقطة ستاندرد اند بورز +10.01 +0.57% 1754.67 ناسداك +9.517 +0.24% 3929.566 يوروفرست +6.97 +0.54% 1288.06 نيكي (الساعة 0505 جمت اليوم الأربعاء) +26.67 +0.18% 14739.92 النفط (الساعة 0505 جمت اليوم الأربعاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.22 -0.22% 98.08 دولار مزيج برنت (برميل) -0.12 -0.11% 109.85 العملات والذهب (الساعة 0505 جمت اليوم الأربعاء) * اليورو/الدولار 1.3791-1.3792 دولار * الدولار/الين 97.83-97.85 ين * الاسترليني/الدولار 1.6249-1.6252 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1339.33-1340.08 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال خليفة)