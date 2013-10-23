الجنيه المصري يرتفع في عطاء البنك المركزي

القاهرة 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري قليلا في عطاء بيع العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الأربعاء.

وباع البنك المركزي 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8798 جنيه للدولار مقابل 6.8800 جنيه في العطاء السابق في 21 أكتوبر تشرين الأول. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء قال تاجر لرويترز إنه يشتري الدولار مقابل 7.09 جنيه ويبيعه مقابل 7.12 جنيه مقارنة مع 7.08 جنيه و7.11 جنيه أمس الثلاثاء.