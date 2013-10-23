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الجنيه المصري يرتفع في عطاء البنك المركزي

Wed Oct 23, 2013 12:01pm GMT
 
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القاهرة 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري قليلا في عطاء بيع العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الأربعاء.

وباع البنك المركزي 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8798 جنيه للدولار مقابل 6.8800 جنيه في العطاء السابق في 21 أكتوبر تشرين الأول. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء قال تاجر لرويترز إنه يشتري الدولار مقابل 7.09 جنيه ويبيعه مقابل 7.12 جنيه مقارنة مع 7.08 جنيه و7.11 جنيه أمس الثلاثاء.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع العملة التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في نهاية ديسمبر كانون الأول للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. ويسمح البنك للعملة بالارتفاع منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)
 