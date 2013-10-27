الأحد 27 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * الإمارات توقع اتفاقية مساعدات مع مصر بقيمة 9.4 مليار دولار * مقاتلون أكراد يسيطرون على موقع حدودي سوري من جماعة إسلامية * تركيا والعراق يسعيان لتعاون أكبر بشأن سوريا * بدء المحادثات بين الحزب الحاكم والمعارضة في تونس لإنهاء الأزمة * ايران تجري محادثات مع القوى العالمية على مستوى الخبراء نهاية الشهر * دبلوماسيون: لا تأكيدات على وقف ايران تخصيب اليورانيوم لمستوى اعلى * ماراثون أويل الأمريكية تكافح للخروج من ليبيا مع تصاعد الاضطرابات أهم الأنباء العالمية * مقتل 14 من حرس الحدود الإيراني واحتجاز3 على الحدود الباكستانية * جيش الكونجو يقول انه يحرز تقدما ضد المتمردين في شرق البلاد * تقرير:امريكا تنصتت على هاتف ميركل منذ عام 2002 * المانيا ترسل مسؤولي مخابرات الى أمريكا لبحث مزاعم ميركل عن التجسس * جورجيا تدخل عهدا جديدا بالانتخابات الرئاسية * إنقاذ المئات من المهاجرين قبالة سواحل إيطاليا * نيجيريا تقول انها قتلت 74 من جماعة بوكو حرام * النحاس يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين وسط مخاوف من تراجع الطلب * أفريقيا تخسر 50 مليار دولار سنويا بسبب التدفقات المالية غير القانونية * مصدران: إيطاليا تبدأ عمليات خصخصة بنهاية العام وإيني تتصدر القائمة * تراجع ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة في أكتوبر بسبب إغلاق الحكومة * سامسونج تسجل أرباحا قياسية في الربع/3 وتتوقع تباطؤ نمو الهواتف الذكية السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.25% إلى 8170.75 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 0.09% إلى 6171.21 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مصدر: شركة الخليج للسكر في دبي تشتري 100 ألف طن من السكر الخام الهندي * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.24% إلى 3882.45 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.29% إلى 2910.08 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.61% إلى 7954.46 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +61.07 +0.39% 15570.28 نقطة ستاندرد اند بورز +7.7 +0.44% 1659.77 ناسداك +14.40 +0.37% 3943.36 يوروفرست -1.13 -0.09% 1284.76 نيكي -398.22 -2.75% 14088.19 النفط (مستويات الإغلاق السابق) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.42 -0.40% 103.68 دولار مزيج برنت (برميل) -0.30 -0.27% 108.89 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3605-1.3607 دولار * الدولار/الين 97.68-97.73 ين * الاسترليني/الدولار 1.6229-1.6233 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1311.54-1312.46 دولار (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)