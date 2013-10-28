الاثنين 28 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * مقتل 55 في هجمات في العراق والمالكي يسعى للحصول على اسلحة امريكية * اسرائيل ستفرج عن مزيد من السجناء الفلسطينيين * مقاتلون اكراد يحكمون قبضتهم على شمال شرق سوريا * الوية قتالية رئيسية للمعارضة السورية تعلن معارضتها لمحادثات جنيف * منظمة: سوريا تقدم خطة لتدمير اسلحتها الكيماوية * تونس تعتقل ثمانية مسلحين اسلاميين قتلوا رجال امن الاسبوع الماضي * وكالة: إسلاميون يقتلون بالرصاص شرطيا ويصيبون آخر جنوبي القاهرة * وزير التموين: مصر تسعى لتعزيز مخزون القمح ليغطي الطلب حتى نهاية مارس. * احتجاج الامازيغ قد يوقف صادرات النفط من ميناء مليتة الليبي * البنك المركزي: البحرين في المراحل الأولى من موجة اندماج مصرفي. * نمو صافي ربح البنك العربي الأردني 15.4% في 9 أشهر. * وحدة للنهضة العمانية تسعر إصدار سندات بقيمة 350 مليون دولار. أهم الأنباء العالمية * قنبلة تقتل 18 شخصا في طريقهم الى حفل زفاف في افغانستان * نتائج جزئية تشير الى تقدم المعارضة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الارجنتين * الجيش الكونجولي يقول انه سيطر على معقل للمتمردين ومقتل جندي من قوات حفظ السلام * صحيفة ألمانية:اوباما كان على علم بالتجسس على ميركل منذ 2010 * انفجارات في مدينة هندية قبل تجمع انتخابي. * جورجيا تدخل عهدا جديدا بالانتخابات الرئاسية. السعودية * سابك تقول توقعات 2014 تتحسن مع ارتفاع أرباح الربع/3. * صافي ربح الاستثمار الصناعي السعودي 221 مليون ريال في الربع/3. * مؤشر البورصة يتراجع 0.56% إلى 8125.40 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * رئيس البورصة: مصر تتطلع لتفعيل سوق السندات خلال الربع/1. * حديد المصريين تسعى لطرح 25-30% من أسهمها في بورصة مصر خلال 2015. * حديد عز تسعى لاقتناص 10% من السوق العالمي للحديد المختزل بحلول 2015. * ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية. * مؤشر البورصة يرتفع 0.4% إلى 6194.8 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.2% إلى 3891 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يقفز 0.5% إلى 2924 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * زين للاتصالات الكويتية تتطلع إلى التوسع في شمال أفريقيا. * مؤشر البورصة يرتفع 0.44% إلى 7989.55 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +61.07 +0.39% 15570.28 نقطة ستاندرد اند بورز +7.7 +0.44% 1659.77 ناسداك +14.40 +0.37% 3943.36 يوروفرست -1.13 -0.09% 1284.76 نيكي (الساعة 0427 جمت اليوم الاثنين) +242.05 +1.72% 14330.24 النفط (الساعة0427 جمت اليوم الاثنين) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.18 -0.17% 97.67 دولار مزيج برنت (برميل) +0.25 +0.23% 107.18 العملات والذهب ((الساعة0427 جمت اليوم الاثنين) * اليورو/الدولار 1.3809-1.3611 دولار * الدولار/الين 97.56-97.57 ين * الاسترليني/الدولار 1.6181-1.6185 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1349.59-1350.81 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)