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صباح الخير من رويترز

Mon Oct 28, 2013 4:45am GMT
 
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الاثنين 28 أكتوبر تشرين الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مقتل 55 في هجمات في العراق والمالكي يسعى للحصول على اسلحة
امريكية
    * اسرائيل ستفرج عن مزيد من السجناء الفلسطينيين
    * مقاتلون اكراد يحكمون قبضتهم على شمال شرق سوريا
    * الوية قتالية رئيسية للمعارضة السورية تعلن معارضتها
لمحادثات جنيف
    * منظمة: سوريا تقدم خطة لتدمير اسلحتها الكيماوية
    * تونس تعتقل ثمانية مسلحين اسلاميين قتلوا رجال امن الاسبوع
الماضي
    * وكالة: إسلاميون يقتلون بالرصاص شرطيا ويصيبون آخر جنوبي
القاهرة
    * وزير التموين: مصر تسعى لتعزيز مخزون القمح ليغطي الطلب حتى
نهاية مارس.
    * احتجاج الامازيغ قد يوقف صادرات النفط من ميناء مليتة الليبي
    * البنك المركزي: البحرين في المراحل الأولى من موجة اندماج
مصرفي.
    * نمو صافي ربح البنك العربي الأردني 15.4% في 9 أشهر.
    * وحدة للنهضة العمانية تسعر إصدار سندات بقيمة 350 مليون
دولار.

    
    أهم الأنباء العالمية
    * قنبلة تقتل 18 شخصا في طريقهم الى حفل زفاف في افغانستان
    * نتائج جزئية تشير الى تقدم المعارضة في انتخابات التجديد
النصفي للكونجرس في الارجنتين
    * الجيش الكونجولي يقول انه سيطر على معقل للمتمردين ومقتل
جندي من قوات حفظ السلام
    * صحيفة ألمانية:اوباما كان على علم بالتجسس على ميركل منذ
2010
    * انفجارات في مدينة هندية قبل تجمع انتخابي.
    * جورجيا تدخل عهدا جديدا بالانتخابات الرئاسية.

  
    السعودية
    * سابك تقول توقعات 2014 تتحسن مع ارتفاع أرباح الربع/3.
    * صافي ربح الاستثمار الصناعي السعودي 221 مليون ريال في
الربع/3.
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.56% إلى 8125.40 نقطة في الإغلاق
السابق.

    مصر
    * رئيس البورصة: مصر تتطلع لتفعيل سوق السندات خلال الربع/1.
    * حديد المصريين تسعى لطرح 25-30% من أسهمها في بورصة مصر خلال
2015.
    * حديد عز تسعى لاقتناص 10% من السوق العالمي للحديد المختزل
بحلول 2015.
    * ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.4% إلى 6194.8 نقطة في الإغلاق السابق.

    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.2% إلى 3891 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يقفز 0.5% إلى 2924 نقطة في الإغلاق السابق.

    
    الكويت
    * زين للاتصالات الكويتية تتطلع إلى التوسع في شمال أفريقيا.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.44% إلى 7989.55 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +61.07     +0.39%      15570.28 نقطة
ستاندرد اند بورز    +7.7        +0.44%        1659.77
ناسداك              +14.40      +0.37%        3943.36
يوروفرست           -1.13        -0.09%        1284.76

نيكي            (الساعة 0427 جمت اليوم الاثنين)
                   +242.05     +1.72%     14330.24
    
    النفط   (الساعة0427 جمت اليوم الاثنين)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.18    -0.17%   97.67 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.25    +0.23%   107.18
    
    العملات والذهب ((الساعة0427  جمت اليوم الاثنين)
    * اليورو/الدولار        1.3809-1.3611   دولار
    * الدولار/الين              97.56-97.57     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6181-1.6185   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1349.59-1350.81 دولار


 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 