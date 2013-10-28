الجنيه المصري يرتفع في السوقين الرسمية والسوداء

القاهرة 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري في عطاء العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الاثنين وفي السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إنه باع 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8796 جنيه مصري للدولار مقابل 6.8797 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس. وطرح البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء عرض متعامل شراء الدولار بسعر 7.08 جنيه وبيعه مقابل 7.12 جنيه مقارنة مع 7.11 و7.13 جنيه الأسبوع الماضي.