الثلاثاء 29 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * وزير الخارجية الامريكي يقول انه قد يزور مصر في الاسابيع المقبلة * قوات الأمن المصرية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج طلبة مؤيدين لمرسي * مقتل ثلاثة من الشرطة المصرية في هجوم بالمنصورة * هبوط صادرات النفط الليبية مع تزايد الاحتجاجات * الالاف يصوتون في استفتاء على مصير أبيي في السودان * إسرائيل تسقط صاروخا أطلق من غزة * حماس: إسرائيل تعتقل نائبين من المجلس التشريعي من مدينة الخليل * مقتل اثنين في شمال لبنان في امتداد للعنف من سوريا * مصادر: قذيفة طائشة من سوريا تقتل تركيا * الشرطة التركية تستخدم مدفع المياه لتفريق احتجاج أهم الأنباء العالمية * إيران: قدمنا أفكارا لإنهاء الخلاف مع وكالة الطاقة الذرية * تقرير: مخابرات أمريكية تجسست على 60 مليون اتصال هاتفي أسباني في شهر * أمريكا تقول إن تجدد القتال في الكونجو يهدد بجر المنطقة إلى الحرب * الصين تقول إن تصريحات الساسة اليابانيين "استفزازية" * مقتل 15 في أعمال عنف بسبب الانتخابات في بنجلادش خلال 4 أيام السعودية * نمو أرباح العثيم السعودية 3% في الربع/3 * صافي ربح الحكير السعودية يقفز 12% في الربع/2 * مؤشر البورصة يتراجع 0.8% إلى 8059 نقطة في الإغلاق السابق مصر * رئيس البنك الأهلي المصري: سنتوسع محليا بقوة في 2013-2014 * رئيس جابكو المصرية للنفط: نسعى لزيادة إنتاجنا 30-40% خلال عامين * مدير سامسونج: نستهدف زيادة مبيعاتنا في مصر 50% خلال 2014 * ارتفاع العوائد في مزاد للسندات المصرية * مؤشر البورصة يهبط 2% إلى 6070 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * الدار الإماراتية تركز على التأجير والمشروعات الصغيرة بعد الاندماج * الإمارات دبي الوطني يتطلع لشراء أصول تركية في إطار توسع خارجي * ارتفاع صافي ربح الخليج الأول الإماراتي 13% في الربع/3 * صافي ربح اتصالات الإماراتية دون التوقعات في الربع/3 * نمو صافي ربح مصرف أبوظبي الإسلامي 20% في الربع/3 * نمو أرباح أرامكس الإماراتية 13% في الربع/3 * التضخم السنوي في الإمارات 1.3% للشهر الرابع على التوالي * مؤشر أبوظبي ينزل 0.2% إلى 3885 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينخفض 0.4% إلى 2913 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * الاستثمارات الوطنية الكويتية تسعى لاقتناص الفرص في الشركات المتعثرة * مسؤول يتوقع تداول أول مشتقات في بورصة الكويت في النصف/1 من 2014 * رئيس وزراء الكويت: دولة الرفاه التي تعودها المواطنون لن تستمر طويلا * مصادر: صندوق الثروة الكويتي يعين رئيسا لوحدة البنية التحتية * مؤشر البورصة يتراجع 0.6% إلى 7939 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -1.35 -0.01% 15568.93 نقطة ستاندرد اند بورز +2.34 +0.13% 1762.11 ناسداك -3.23 -0.08% 3940.12 يوروفرست -1.83 -0.14% 1282.93 نيكي (الساعة 0410 جمت اليوم الثلاثاء) -106.45 -0.74% 14289.48 النفط (الساعة 0410 جمت اليوم الثلاثاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.23 -0.23% 98.45 دولار مزيج برنت (برميل) -0.44 -0.40% 109.17 العملات والذهب (الساعة 0410 جمت اليوم الثلاثاء) * اليورو/الدولار 1.3776-1.3779 دولار * الدولار/الين 97.52-97.56 ين * الاسترليني/الدولار 1.6096-1.6099 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1355.08-1355.99 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)