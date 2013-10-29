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صباح الخير من رويترز

Tue Oct 29, 2013 4:17am GMT
 
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الثلاثاء 29 أكتوبر تشرين الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * وزير الخارجية الامريكي يقول انه قد يزور مصر في الاسابيع
المقبلة
    * قوات الأمن المصرية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج
طلبة مؤيدين لمرسي
    * مقتل ثلاثة من الشرطة المصرية في هجوم بالمنصورة
    * هبوط صادرات النفط الليبية مع تزايد الاحتجاجات
    * الالاف يصوتون في استفتاء على مصير أبيي في السودان
    * إسرائيل تسقط صاروخا أطلق من غزة
    * حماس: إسرائيل تعتقل نائبين من المجلس التشريعي من مدينة
الخليل
    * مقتل اثنين في شمال لبنان في امتداد للعنف من سوريا
    * مصادر: قذيفة طائشة من سوريا تقتل تركيا
    * الشرطة التركية تستخدم مدفع المياه لتفريق احتجاج

    
    أهم الأنباء العالمية
    * إيران: قدمنا أفكارا لإنهاء الخلاف مع وكالة الطاقة الذرية
    * تقرير: مخابرات أمريكية تجسست على 60 مليون اتصال هاتفي
أسباني في شهر
    * أمريكا تقول إن تجدد القتال في الكونجو يهدد بجر المنطقة إلى
الحرب
    * الصين تقول إن تصريحات الساسة اليابانيين "استفزازية"
    * مقتل 15 في أعمال عنف بسبب الانتخابات في بنجلادش خلال 4
أيام

  
    السعودية
    * نمو أرباح العثيم السعودية 3% في الربع/3
    * صافي ربح الحكير السعودية يقفز 12% في الربع/2
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.8% إلى 8059 نقطة في الإغلاق السابق

    مصر
    * رئيس البنك الأهلي المصري: سنتوسع محليا بقوة في 2013-2014
    * رئيس جابكو المصرية للنفط: نسعى لزيادة إنتاجنا 30-40% خلال
عامين
    * مدير سامسونج: نستهدف زيادة مبيعاتنا في مصر 50% خلال 2014
    * ارتفاع العوائد في مزاد للسندات المصرية
    * مؤشر البورصة يهبط 2% إلى 6070 نقطة في الإغلاق السابق


    الإمارات
    * الدار الإماراتية تركز على التأجير والمشروعات الصغيرة بعد
الاندماج
    * الإمارات دبي الوطني يتطلع لشراء أصول تركية في إطار توسع
خارجي
    * ارتفاع صافي ربح الخليج الأول الإماراتي 13% في الربع/3
    * صافي ربح اتصالات الإماراتية دون التوقعات في الربع/3
    * نمو صافي ربح مصرف أبوظبي الإسلامي 20% في الربع/3
    * نمو أرباح أرامكس الإماراتية 13% في الربع/3
    * التضخم السنوي في الإمارات 1.3% للشهر الرابع على التوالي
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.2% إلى 3885 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينخفض 0.4% إلى 2913 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * الاستثمارات الوطنية الكويتية تسعى لاقتناص الفرص في الشركات
المتعثرة
    * مسؤول يتوقع تداول أول مشتقات في بورصة الكويت في النصف/1 من
2014
    * رئيس وزراء الكويت: دولة الرفاه التي تعودها المواطنون لن
تستمر طويلا
    * مصادر: صندوق الثروة الكويتي يعين رئيسا لوحدة البنية
التحتية
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.6% إلى 7939 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -1.35      -0.01%      15568.93 نقطة
ستاندرد اند بورز    +2.34        +0.13%        1762.11
ناسداك              -3.23      -0.08%        3940.12
يوروفرست           -1.83        -0.14%        1282.93

نيكي            (الساعة 0410 جمت اليوم الثلاثاء)
                   -106.45     -0.74%     14289.48
    
    النفط   (الساعة 0410 جمت اليوم الثلاثاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.23    -0.23%   98.45 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.44    -0.40%   109.17
    
    العملات والذهب (الساعة 0410 جمت اليوم الثلاثاء)
    * اليورو/الدولار        1.3776-1.3779   دولار
    * الدولار/الين              97.52-97.56     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6096-1.6099   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1355.08-1355.99 دولار


 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 