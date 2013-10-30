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صباح الخير من رويترز

Wed Oct 30, 2013 4:27am GMT
 
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الأربعاء 30 أكتوبر تشرين الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * اسرائيل تفرج عن 26 سجينا فلسطينيا
    * منظمة الصحة تؤكد ظهور شلل الأطفال في شمال شرق سوريا
    * محكمة مصرية تتنحى عن نظر قضية متهم فيها مرشد الإخوان
    * وكالة الطاقة الذرية تقول اجتماعها مع ايران بناء جدا
    * سوريا تشتري السكر الخام استعدادا لاستئناف تشغيل مصنعي
تكرير
    * مستشار: مشروع السكك الحديدية لدول الخليج ينفذ في موعده
    * الخطوط القطرية تقول انها ستتسلم طائرات ايه350 في الموعد
المحدد
    * عمان تستعين ببنك مسقط لبيع 19% في شركة الاتصالات الحكومية

    
    أهم الأنباء العالمية
    * شرطة الهند تحمل اسلاميين مسؤولية هجوم استهدف زعيما هندوسيا
    * مصادر: الصين تشتبه في ان حادث تيانانمين هجوم انتحاري
    * البرازيل تنتج لقاحا للحصبة والحصبة الالمانية للدول الفقيرة
    * نتائج تفوق التوقعات لتومسون رويترز في الربع/3 ونمو صافي
المبيعات

  
    السعودية
    * قمة رويترز-الطيار للسفر تتوقع نموا 25% في 2014
    * زيادة طفيفة لصافي ربح المملكة القابضة في الربع/3
    * مساهمو السعودي الهولندي يقرون إصدار صكوك لتعزيز رأس المال
    * مؤشر البورصة يتراجع 1.07% إلى 7972.59 نقطة في الإغلاق
السابق

    مصر
    * مصدر امني: القبض على عصام العريان القيادي بجماعة الاخوان
المسلمين 
    * قمة رويترز-وزير السياحة: توقع بدء تعافي القطاع في يناير
    * قمة رويترز-هيكل: القلعة تتوقع التحول للربحية قبل 2016
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.41% إلى 6095.13 نقطة في الإغلاق
السابق


    الإمارات
    * تراجع صافي ربح أبوظبي الوطني 8% في الربع/3
    * نمو حركة السفر بمطار دبي 13% على أساس سنوي في سبتمبر
    * مصادر: جيمس التعليمية تسعى لطرح صكوك بقيمة 500 مليون دولار
    * نمو أحجام المناولة لموانئ دبي العالمية 2% في الربع/3
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.73% إلى 3856.69 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينخفض 0.84% إلى 2888.40 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * كونا: التضخم السنوي يرتفع إلى 2.9% في سبتمبر
    * نمو الإقراض المصرفي بأعلى مستوى في 13 شهرا في سبتمبر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.20% إلى 7954.97 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +111.42      +0.72%      15680.35 نقطة
ستاندرد اند بورز    +9.84        +0.56%        1771.95
ناسداك              +12.21      +0.31%        3952.34
يوروفرست           +5.13        +0.40%        1288.06
    
نيكي  (الساعة 0420 جمت اليوم الأربعاء)
                   +158.32     +1.11%     14484.30
    
    النفط   (الساعة 0420 جمت اليوم الأربعاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.49    -0.50%   97.70 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.22    -0.20%   108.79
    
    العملات والذهب (الساعة 0420 جمت اليوم الأربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3736-1.3739   دولار
    * الدولار/الين              98.16-98.19     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6035-1.6039   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1343.60-1344.40 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 