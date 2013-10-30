الجنيه المصري يرتفع في السوق الرسمية
القاهرة 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري قليلا في عطاء العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الأربعاء.
وقال البنك المركزي إنه باع 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8794 جنيه للدولار مقابل 6.8796 جنيه في العطاء السابق يوم الإثنين. وطرح البنك 40 مليون دولار.
وفي السوق السوداء عرض متعامل شراء الدولار بسعر 7.10 جنيه وبيعه مقابل 7.12 جنيه مقارنة مع 7.08 و7.12 جنيه يوم الاثنين.
كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في نهاية ديسمبر كانون الأول للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
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