الخميس 31 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * الحكومة المصرية تتهم جماعة الاخوان المسلمين برفض المصالحة * هجوم انتحاري بمنتجع تونسي واعتقال مهاجم حاول تفجير قبر بورقيبة * الابراهيمي يجتمع مع الأسد مع تعثر جهود عقد محادثات السلام * إسرائيل تعلن بناء منازل استيطانية بعد الإفراج عن فلسطينيين * الشرطة: انتحاريان يقتلان 11 من أفراد الجيش والشرطة في العراق * سلطنة عمان تعلن عن أول حالة اصابة بالفيروس التاجي أهم الأنباء العالمية * مسؤولون امريكيون وألمان يحاولون تهدئة التوترات بين بلديهما * خطاب: روسنفت الروسية تريد شراء 20% من ميناء نوفوروسيسك * تصميم جديد لتويتر يعرض الصور ومقاطع الفيديو مباشرة السعودية * أرباح الخضري تهوى 44% في الربع/3 * مؤشر البورصة يرتفع 0.41% إلى 8005.49 نقطة في الإغلاق السابق مصر * قمة رويترز-صندوق تمبلتون يتطلع لزيادة استثماراته في مصر * مصر للألومنيوم تتحول للربحية في الربع/1 * مؤشر البورصة يرتفع 1.29% إلى 6173.59 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * قمة رويترز-رئيس دائرة أراضي دبي: نطبق إجراءات لتجنب فقاعة * الرئيس التنفيذي: أبوظبي الوطني يتوقع نمو القروض 10-15% في 2013 * دبي القابضة تقول وحدة لها ستسدد سندات بقيمة 750 مليون يورو * مصادر: ستانفورد مارين تستعين ببنكين لإدراج أسهم في لندن * ارتفاع أرباح تمويل لثلاثة أمثالها في الربع/3 * مجموعة جميرا تعلن جمع 1.4 مليار دولار من قرض * مؤشر أبوظبي يهبط 0.38% إلى 3841.86 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.94% إلى 2915.60 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * قمة رويترز-بنك بوبيان: تحسن كبير في القروض المتعثرة * مؤشر البورصة يهبط 0.43% إلى 7920.79 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -61.59 -0.39% 15618.76 نقطة ستاندرد اند بورز -8.64 -0.49% 1763.31 ناسداك -21.72 -0.55% 3930.62 يوروفرست -0.49 -0.04% 1287.57 نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس) -36.50 -0.25% 14465.85 النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.23 -0.24% 96.54 دولار مزيج برنت (برميل) -0.29 -0.26% 109.57 العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس) * اليورو/الدولار 1.3709-1.3711 دولار * الدولار/الين 98.42-98.46 ين * الاسترليني/الدولار 1.6017-1.6021 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1338.76-1339.53 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)