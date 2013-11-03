الأحد 3 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * ارتفاع عدد قتلى اشتباكات طائفية في شمال اليمن إلى 55 * اندلاع حريق في سجن سعودي وأنباء عن أعمال شغب وإطلاق نار أهم الأنباء العالمية * مسلحون يقتلون صحفيين فرنسيين بعد خطفهما في شمال مالي * النيجر تعتقل 150 مهاجرا في حملة بعد مقتل عشرات المهاجرين * حركة طالبان الباكستانية تدفن محسود وتتوعد بتفجيرات ثأرية * باكستان تستدعي السفير الامريكي للاحتجاج على مقتل زعيم طالبان * مدع:المتهم باطلاق النار في مطار لوس انجليس قد يواجه عقوبة الاعدام السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.49% إلى 8044.47 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 0.13% إلى 6181.86 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.1% إلى 3845.72 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.23% إلى 2922.18 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.32% إلى 7946.39 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +61.07 +0.39% 15570.28 نقطة ستاندرد اند بورز +7.7 +0.44% 1659.77 ناسداك +14.40 +0.37% 3943.36 يوروفرست -1.13 -0.09% 1284.76 نيكي -126.37 -0.88% 14201.57 النفط (مستويات الإغلاق السابق) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.42 -0.40% 103.68 دولار مزيج برنت (برميل) -0.30 -0.27% 108.89 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3605-1.3607 دولار * الدولار/الين 97.68-97.73 ين * الاسترليني/الدولار 1.6229-1.6233 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1311.54-1312.46 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)