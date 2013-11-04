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صباح الخير من رويترز

Mon Nov 4, 2013 4:05am GMT
 
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الاثنين 4 نوفمبر تشرين الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * محاكمة مرسي تبدأ اليوم ومصر تكافح من أجل الديمقراطية
    * مصادر: مقتل شرطيين وإصابة ثالث في هجوم شرقي القاهرة
    * المعارضة السورية تضع شروطا مسبقة لمحادثات جنيف
    * مقتل ثلاثة في اشتباكات في اليمن وتعثر وقف اطلاق النار 
    * حركة ليبية تعلن تشكيل حكومة ظل في شرق البلاد
    * مصدران: لغم يقتل جنديا ليبيا وإصابة 16 في اشتباكات في سجن
    * اسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1700 وحدة استيطانية قبل زيارة
كيري
    * البحرين تتهم الامين العام لجمعية الوفاق بإهانة وزارة
الداخلية
    * خامنئي يطالب المتشددين في ايران بعدم تقويض المحادثات
النووية
    * الإسلامي للتنمية يخطط لبرنامج صكوك في دبي بعشرة مليارات
دولار
    * مصدر: سوء الأحوال الجوية يخفض صادرات النفط من جنوب العراق 

    
    أهم الأنباء العالمية
    * مستشفى:مقتل ثمانية بعد تحطم طائرة في شمال بوليفيا
    * الصليب الأحمر: مقتل 24 نتيجة تدافع في كنيسة بنيجيريا 
    * محافظ سابق للمركزي الإيراني رئيسا لمنتدى مصدري الغاز
    * نمو قطاع الخدمات الصيني في أكتوبر بأسرع وتيرة في 13 شهرا

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.2% إلى 8060.16 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * رئيس شل مصر: وقعنا عقدي تنقيب وسنواصل الاستثمار بنفس
الوتيرة
    * شركة صينية تستثمر 230 مليون دولار في مصر لانتاج الألياف
الزجاجية
    * نمو أرباح كريدي أجريكول مصر 39% في 9 أشهر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 6186.97 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.1% إلى 3845.72 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.23% إلى 2922.18 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * ارتفاع طفيف لأرباح الخليج للتأمين في 9 أشهر
    * نمو أرباح إيكاروس 19% في الربع/3
    * مؤشر البورصة يهبط 0.90% إلى 7875.11 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +61.07     +0.39%      15570.28 نقطة
ستاندرد اند بورز    +7.7        +0.44%        1659.77
ناسداك              +14.40      +0.37%        3943.36
يوروفرست        -1.13        -0.09%        1284.76
    
نيكي     ( السوق مغلقة اليوم الاثنين في عطلة) 
           (مستويات الإغلاق السابق)
                -126.37     -0.88%     14201.57
    
    النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.01    -0.01%   94.60 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.27    +0.25%   106.18
    
    العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين)
    * اليورو/الدولار        1.3477-1.3480   دولار
    * الدولار/الين              98.74-98.78     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5920-1.5922   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1311.81-1312.58 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير)
 