الاثنين 4 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * محاكمة مرسي تبدأ اليوم ومصر تكافح من أجل الديمقراطية * مصادر: مقتل شرطيين وإصابة ثالث في هجوم شرقي القاهرة * المعارضة السورية تضع شروطا مسبقة لمحادثات جنيف * مقتل ثلاثة في اشتباكات في اليمن وتعثر وقف اطلاق النار * حركة ليبية تعلن تشكيل حكومة ظل في شرق البلاد * مصدران: لغم يقتل جنديا ليبيا وإصابة 16 في اشتباكات في سجن * اسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1700 وحدة استيطانية قبل زيارة كيري * البحرين تتهم الامين العام لجمعية الوفاق بإهانة وزارة الداخلية * خامنئي يطالب المتشددين في ايران بعدم تقويض المحادثات النووية * الإسلامي للتنمية يخطط لبرنامج صكوك في دبي بعشرة مليارات دولار * مصدر: سوء الأحوال الجوية يخفض صادرات النفط من جنوب العراق أهم الأنباء العالمية * مستشفى:مقتل ثمانية بعد تحطم طائرة في شمال بوليفيا * الصليب الأحمر: مقتل 24 نتيجة تدافع في كنيسة بنيجيريا * محافظ سابق للمركزي الإيراني رئيسا لمنتدى مصدري الغاز * نمو قطاع الخدمات الصيني في أكتوبر بأسرع وتيرة في 13 شهرا السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.2% إلى 8060.16 نقطة في الإغلاق السابق مصر * رئيس شل مصر: وقعنا عقدي تنقيب وسنواصل الاستثمار بنفس الوتيرة * شركة صينية تستثمر 230 مليون دولار في مصر لانتاج الألياف الزجاجية * نمو أرباح كريدي أجريكول مصر 39% في 9 أشهر * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 6186.97 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.1% إلى 3845.72 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.23% إلى 2922.18 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * ارتفاع طفيف لأرباح الخليج للتأمين في 9 أشهر * نمو أرباح إيكاروس 19% في الربع/3 * مؤشر البورصة يهبط 0.90% إلى 7875.11 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +61.07 +0.39% 15570.28 نقطة ستاندرد اند بورز +7.7 +0.44% 1659.77 ناسداك +14.40 +0.37% 3943.36 يوروفرست -1.13 -0.09% 1284.76 نيكي ( السوق مغلقة اليوم الاثنين في عطلة) (مستويات الإغلاق السابق) -126.37 -0.88% 14201.57 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.01 -0.01% 94.60 دولار مزيج برنت (برميل) +0.27 +0.25% 106.18 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين) * اليورو/الدولار 1.3477-1.3480 دولار * الدولار/الين 98.74-98.78 ين * الاسترليني/الدولار 1.5920-1.5922 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1311.81-1312.58 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير)