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صباح الخير من رويترز

Wed Nov 6, 2013 4:36am GMT
 
[-] نص [+] 

الأربعاء 6 نوفمبر تشرين الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * كيري يقول ان محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية تواجه
صعوبات  
    * امريكا وروسيا تفشلان في الاتفاق على موعد لمحادثات السلام
السورية 
    * مسؤول امريكي: سوريا ربما تحاول إخفاء اسلحة كيميائية
    * ايران: احتمال التوصل لاتفاق اطار مع القوى العالمية هذا
الاسبوع 
    * قذيفة مورتر تسقط على سفارة الفاتيكان في دمشق
    * روسيا: يجب دعوة إيران لمؤتمر سوريا
    * تلفزيون: مدير وكالة الطاقة الذرية يزور إيران الأسبوع
المقبل
    * شركة عقارية عمانية تبيع أول إصدار صكوك في البلاد

    
    أهم الأنباء العالمية
    * الحكم باعدام 152 شخصا في بنجلادش في قضية تمرد عام 2009
    * إطلاق أول سفينة فضاء هندية لكوكب المريخ
    * مؤشر: تحسن أنشطة قطاع الخدمات في الصين في أكتوبر

    
    السعودية
    * نمو أنشطة الشركات يضعف في أكتوبر
    * تباطؤ نمو المعروض النقدي إلى 13.4% في سبتمبر
    * عقد اتصالات قيمته 85 مليون دولار مع أسلسان التركية
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.2% إلى 8170.73 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * انكماش أنشطة الشركات في أكتوبر للشهر الثالث عشر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.57% إلى 6222.40 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * تباطؤ أنشطة الشركات في أكتوبر من أعلى مستوى في 29 شهرا
    * اتصالات تشتري حصة فيفندي في اتصالات المغرب مقابل 5.7 مليار
دولار
    * الخليج الأول يفوض بنوكا لبيع سندات دولارية
    * البنك المركزي: مهلة 5 سنوات للبنوك للالتزام بقيود الإقراض
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.21% إلى 3853.49 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.31% إلى 2902.62 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.26% إلى 7895.85 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -21.67     -0.14%      15617.67 نقطة
ستاندرد اند بورز    -5.07        -0.29%        1762.86
ناسداك              +3.27      +0.08%        3939.86
يوروفرست        -2.05        -0.16%        1291.58
    
نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الأربعاء)
                +136.76     +0.96%     14361.76
    
    النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الأربعاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.55    +0.59%   93.92 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.60    +0.57%   105.93
    
    العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الأربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3517-1.3519   دولار
    * الدولار/الين              98.71-98.74     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6092-1.6094   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1313.75-1314.68 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 