الأربعاء 6 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * كيري يقول ان محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية تواجه صعوبات * امريكا وروسيا تفشلان في الاتفاق على موعد لمحادثات السلام السورية * مسؤول امريكي: سوريا ربما تحاول إخفاء اسلحة كيميائية * ايران: احتمال التوصل لاتفاق اطار مع القوى العالمية هذا الاسبوع * قذيفة مورتر تسقط على سفارة الفاتيكان في دمشق * روسيا: يجب دعوة إيران لمؤتمر سوريا * تلفزيون: مدير وكالة الطاقة الذرية يزور إيران الأسبوع المقبل * شركة عقارية عمانية تبيع أول إصدار صكوك في البلاد أهم الأنباء العالمية * الحكم باعدام 152 شخصا في بنجلادش في قضية تمرد عام 2009 * إطلاق أول سفينة فضاء هندية لكوكب المريخ * مؤشر: تحسن أنشطة قطاع الخدمات في الصين في أكتوبر السعودية * نمو أنشطة الشركات يضعف في أكتوبر * تباطؤ نمو المعروض النقدي إلى 13.4% في سبتمبر * عقد اتصالات قيمته 85 مليون دولار مع أسلسان التركية * مؤشر البورصة يرتفع 1.2% إلى 8170.73 نقطة في الإغلاق السابق مصر * انكماش أنشطة الشركات في أكتوبر للشهر الثالث عشر * مؤشر البورصة يرتفع 0.57% إلى 6222.40 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * تباطؤ أنشطة الشركات في أكتوبر من أعلى مستوى في 29 شهرا * اتصالات تشتري حصة فيفندي في اتصالات المغرب مقابل 5.7 مليار دولار * الخليج الأول يفوض بنوكا لبيع سندات دولارية * البنك المركزي: مهلة 5 سنوات للبنوك للالتزام بقيود الإقراض * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.21% إلى 3853.49 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.31% إلى 2902.62 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.26% إلى 7895.85 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -21.67 -0.14% 15617.67 نقطة ستاندرد اند بورز -5.07 -0.29% 1762.86 ناسداك +3.27 +0.08% 3939.86 يوروفرست -2.05 -0.16% 1291.58 نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الأربعاء) +136.76 +0.96% 14361.76 النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الأربعاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.55 +0.59% 93.92 دولار مزيج برنت (برميل) +0.60 +0.57% 105.93 العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الأربعاء) * اليورو/الدولار 1.3517-1.3519 دولار * الدولار/الين 98.71-98.74 ين * الاسترليني/الدولار 1.6092-1.6094 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1313.75-1314.68 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)