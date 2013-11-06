الجنيه المصري يرتفع في السوق الرسمية
القاهرة 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري قليلا في عطاء العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الأربعاء.
وقال البنك المركزي إنه باع 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8789 جنيه للدولار مقابل 6.8791 جنيه في العطاء السابق يوم الاثنين. وعرض البنك 40 مليون دولار.
كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في ديسمبر كانون الأول لدرء تهافت على بيع الجنيه. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.