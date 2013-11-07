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صباح الخير من رويترز

Thu Nov 7, 2013 4:46am GMT
 
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الخميس 7 نوفمبر تشرين الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * كيري يحث اسرائيل على تقييد البناء الاستيطاني في الضفة
الغربية
    * نتنياهو: المفاوضات مع الفلسطينيين فشلت في تحقيق أي تقدم
حقيقي 
    * وكالة: مقتل ثمانية في انفجار قنبلة في دمشق
    * جماعة الإخوان المسلمين في مصر تخسر الاستشكال المقدم ضد
حظرها
    * ليبرمان يعود الى الحكومة الاسرائيلية بعد تبرئته
    * مصدر: رأس غاز القطرية تغلق خط إنتاج لإجراء أعمال صيانة

    
    أهم الأنباء العالمية
    * لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي توافق على قانون تمويل المخابرات
    * البنك الدولي يجمع 165 مليون دولار في اول اصدار من "سندات
النساء" 
    * تويوتا بصدد أرباح قياسية مع تحسن المبيعات الأمريكية
    * ارتفاع مبيعات مرسيدس بنز 15.3% في أكتوبر إلى مستوى جديد

    
    السعودية
    * حصري-مصدران: مجموعتان طبيتان تعتزمان طرح أسهم في البورصة
    * مرتبون: سابك تختار بنوكا لترتيب إصدار سندات محتمل
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.22% إلى 8188.46 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * بالم هيلز تتوقع مضاعفة إيراداتها في 2014 
    * مؤشر البورصة يرتفع 2.38% إلى 6370.63 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * تسارع نمو اقتصاد دبي إلى 4.9% على أساس سنوي في النصف/1
    * فلاي دبي تقترض 228 مليون دولار لتمويل شراء 6 طائرات
    * رئيس الإمارات للألمنيوم: الإنتاج 1.3 مليون طن منتصف 2014
    * نمو الإقراض المصرفي في أغسطس بأعلى مستوى منذ 2010
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.21% إلى 3845.36 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يستقر عند 2902.51 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.29% إلى 7918.74 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +127.63     +0.82%      15745.85 نقطة
ستاندرد اند بورز    +7.46        +0.42%        1770.43
ناسداك              +7.92      +0.20%        3931.95
يوروفرست        +5.00        +0.39%        1296.58
    
نيكي (الساعة 0445 جمت اليوم الخميس)
                -49.23      -0.34%     14288.08
    
    النفط (الساعة 0445 جمت اليوم الخميس)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.06    +0.06%   94.86 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.16    -0.15%   105.08
    
    العملات والذهب (الساعة 0445 جمت اليوم الخميس)
    * اليورو/الدولار        1.3517-1.3519   دولار
    * الدولار/الين              98.60-98.65     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6079-1.6082   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1315.21-1315.98 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 