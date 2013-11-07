مقدمة 1-الجنيه المصري يرتفع في السوق الرسمية والسوداء

(لإضافة السعر في السوق السوداء)

القاهرة 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري في عطاء العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الخميس وفي السوق السوداء أيضا.

وقال البنك المركزي إنه باع 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8787 جنيه للدولار مقابل 6.8789 جنيه في العطاء السابق أمس الأربعاء. وعرض البنك 40 مليون دولار.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في ديسمبر كانون الأول لدرء تهافت على بيع الجنيه.