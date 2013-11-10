الأحد 10 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * مقاتلو المعارضة في سوريا يستعيدون السيطرة على قاعدة عسكرية قرب مطار حلب * مقتل شرطيين في بنغازي بعد تعهد الجيش باستعادة النظام * الشرطة السعودية تشتبك مع عمال أجانب بالرياض مع بدء حملة أمنية * كيري:القوى العالمية الست اقرب الان للتوصل لاتفاق نووي مع ايران * ايران تقول انها تأمل بالتوصل لاتفاق نووي خلال الاجتماع المقبل * أهم الأنباء العالمية * الفلبين تقدر ان مالايقل عن عشرة الاف شخص قتلوا في الاعصار هايان * زلزال بقوة 5.5 يهز منطقة طوكيو * الجيش النيجيري يشتبك مع مقاتلين من جماعة بوكو حرام ومقتل سبعة * رئيس مالي يعزل قائد الجيش المرتبط بقادة الانقلاب السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.91% إلى 8262.79 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 0.71% إلى 6415.82 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.17% إلى 3851.81 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينخفض 0.14% إلى 2898.43 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.26% إلى 7939.51 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +61.07 +0.39% 15570.28 نقطة ستاندرد اند بورز +7.7 +0.44% 1659.77 ناسداك +14.40 +0.37% 3943.36 يوروفرست -1.13 -0.09% 1284.76 نيكي -141.64 -1.00% 14086.80 النفط (مستويات الإغلاق السابق) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.42 -0.40% 103.68 دولار مزيج برنت (برميل) -0.30 -0.27% 108.89 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3605-1.3607 دولار * الدولار/الين 97.68-97.73 ين * الاسترليني/الدولار 1.6229-1.6233 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1311.54-1312.46 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)