الاثنين 11 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * وكالة: مقتل نائب وزير الصناعة الإيراني بالرصاص في طهران * الجيش السوري يستعيد قاعدة عسكرية شمال البلاد بعد قتال شرس * المعارضة السورية توافق على المشاركة في محادثات السلام بجنيف * الإئتلاف الوطني السوري يريد دعم مقاتلي المعارضة لمحادثات جنيف * مقتل جنديين مصريين قرب الاسماعيلية * اليمن يحاكم تسعة اشخاص بتهمة التآمر لاغتيال الرئيس * عمان تعلن وفاة أول حالة مسجلة بفيروس كورونا في المستشفى * عائلة عرفات تدعو لنقل ملف وفاته الى الامم المتحدة * هيج: "فرصة جيدة" للتوصل لاتفاق نووي مع إيران قريبا * حساب على تويتر مرتبط بخامنئي ينتقد فرنسا * وزير: السودان ينوي طرح 5 رقع نفطية في ديسمبر * بنك مسقط يعتزم التخارج من حصة 45.7% في شركة هندية أهم الأنباء العالمية * الكونجو ومتمردو حركة 32 مارس يوقعون على اتفاقية سلام * الحكومة اليونانية تنجو من اقتراع على سحب الثقة * رئيس الوزراء الهندي لن يشارك بقمة الكومنولث في سريلانكا * انهيار العملية الديمقراطية في المالديف جديد وسط مشاحنات سياسية * عضوان في أوبك: سوق النفط والأسعار مستقرة السعودية * مؤشر البورصة يهبط 0.18% إلى 8248.16 نقطة في الإغلاق السابق مصر * التضخم يرتفع إلى 10.4% في أكتوبر * مؤشر البورصة يهبط 0.93% إلى 6356.42 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * طاقة تبيع حصتها في خط أنابيب هولندي مقابل 240 مليون دولار * تباطؤ طفيف للإقراض المصرفي في سبتمبر * مؤشر أبوظبي يهبط 0.14% إلى 3846.47 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.17% إلى 2903.30 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * أرباح المركز المالي تقفز 33% في الربع/3 * مؤشر البورصة يرتفع 0.52% إلى 7980.40 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +61.07 +0.39% 15570.28 نقطة ستاندرد اند بورز +7.7 +0.44% 1659.77 ناسداك +14.40 +0.37% 3943.36 يوروفرست -1.13 -0.09% 1284.76 نيكي (الساعة 0434 جمت اليوم الاثنين) +175.97 +1.25% 14262.77 النفط (الساعة 0434 جمت اليوم الاثنين) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.13 +0.14% 94.73 دولار مزيج برنت (برميل) +0.43 +0.41% 105.55 العملات والذهب (الساعة 0434 جمت اليوم الاثنين) * اليورو/الدولار 1.3362-1.3364 دولار * الدولار/الين 98.99-99.03 ين * الاسترليني/الدولار 1.6013-1.6015 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1286.70-1287.50 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)