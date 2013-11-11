الجنيه المصري يرتفع قليلا في عطاء البنك المركزي

القاهرة 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري قليلا في عطاء العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الاثنين.

وقال البنك المركزي إنه باع 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8786 جنيه للدولار مقابل 6.8787 جنيه في العطاء السابق يوم السابع من نوفمبر تشرين الثاني. وعرض البنك 40 مليون دولار.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في ديسمبر كانون الأول لدرء تهافت على بيع الجنيه. وأنفق البنك مليارات الدولارات لدعم العملة منذ الانتفاضة الشعبية في مصر أوائل 2011 والتي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.

وسجل الجنيه مستويات أضعف من السعر الرسمي في السوق السوداء. وفي أواخر الأسبوع الماضي بلغ سعر شراء الدولار 7.11 جنيه والبيع 7.12 جنيه. ولم يتسن على الفور معرفة السعر في السوق السوداء اليوم.