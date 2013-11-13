الجنيه المصري يرتفع قليلا في عطاء البنك المركزي

وقال البنك المركزي إنه باع 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8785 جنيه للدولار مقابل 6.8786 جنيه في العطاء السابق يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في ديسمبر كانون الأول لدرء تهافت على بيع الجنيه. وأنفق البنك 20 مليار دولار من احتياطياته لدعم العملة منذ الانتفاضة الشعبية في مصر أوائل 2011 والتي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.