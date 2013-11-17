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صباح الخير من رويترز

Sun Nov 17, 2013 4:03am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد 17 نوفمبر تشرين الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * اشتباكات بين ميليشيات عند نقطة تفتيش ورئيس وزراء ليبيا
يدعو للهدوء
    * مؤيدو الرئيس المصري المعزول مرسي يدعون الي حوار سياسي
    * لافروف:ايران والقوى العالمية على وشك التوصل لاتفاق نووي
    * اسرائيل تتطلع لاسكات شاهد في قضية بالولايات المتحدة
لمكافحة الارهاب
    *     

    أهم الأنباء العالمية
    * الجيش النيجيري: مقتل 29 إسلاميا في معركتين
    * المحكمة العليا في غينيا ترفض كل الطعون في الانتخابات
البرلمانية
    * مرشح الحرس القديم يفوز في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة
في المالديف
    * انتخابات للرئاسة في تشيلي والرئيسة السابقة باشيليت تتصدر
قائمة المرشحين للفوز
    * نجاة مرشح للرئاسة في هندوراس من حادث تحطم طائرته
الهليكوبتر
    * النيجر تلقي القبض على 30 شخصا في حملة ضد مهربي المهاجرين
عبر الصحراء
    * نيجيريا تتأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد التفوق على
اثيوبيا

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.23% إلى 8317.16 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * وزير التموين: مخزون القمح في مصر يكفي البلاد حتى الخامس من
مارس 
    * مؤشر البورصة يهبط 0.40% إلى 6227.92 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * مصادر: الاتحاد للطيران تجري محادثات لشراء حوالي 75 طائرة
إيرباص
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.25% إلى 3794.61 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.39% إلى 2824.88 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.16% إلى 7903.74 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +‭‭‭85.48‬‬‬     +0.54%      15961.70 نقطة
ستاندرد اند بورز    +7.65        +0.42%        1798.18
ناسداك              +13.23      +0.33%        3985.97
يوروفرست           +3.58        +0.28%        1297.85
نيكي            +289.51     +1.95%     15165.92
    
    النفط (مستويات الإغلاق السابق)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.09    +0.10%   93.84 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.22    +0.20%   108.50
    
    العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3495-1.3499   دولار
    * الدولار/الين           100.16-100.21   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6120-1.6125   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1289.66-1290.60 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 