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صباح الخير من رويترز

Tue Nov 19, 2013 3:59am GMT
 
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الثلاثاء 19 نوفمبر تشرين الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * الاردن يسعى لشغل مقعد مجلس الامن بعد رفض السعودية
    * الرئيس الفرنسي يزور الضفة ويحث اسرائيل على وقف البناء
الاستيطاني
    * اسرائيل تحتجز سرا مشتبها به من القاعدة منذ ثلاث سنوات
    * انسحاب ميليشيا ليبية من طرابلس بعد اشتباكات
    * منظمة العفو الدولية: "استغلال العمال" في قطر يثير القلق
    * بعد صفقات طائرات ضخمة.. إيرباص وبوينج توقعان عقودا لشراء
مكونات من الخليج
    * شركة طيران ليبية جديدة تطلب 7 طائرات من ايرباص

    أهم الأنباء العالمية
    * كيري : لا يوجد توقعات محددة قبل المحادثات النووية مع ايران
    * بوتين للرئيس الإيراني: هناك فرصة لانهاء النزاع النووي
    * مقتل ستة في عاصفة قوية اجتاحت الغرب الاوسط الامريكي
    * اندونيسيا تحذر من تدهور العلاقات مع استراليا بعد تسرب
تقارير تجسس
    * مهاجم يفتح النار على مقر صحيفة في باريس
    * حكومة جنوب إفريقيا: حالة مانديلا الصحية مستقرة ولكن خطيرة

    
    السعودية
    * السعودية ربما تتغلب على الاعتماد المفرط على النفط في توليد
الكهرباء
    * السوق المالية السعودية تقر قواعد للشركات الخاسرة وتعمل بها
بدءا من يوليو
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.29% إلى 8407.88 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * حصري-مصر تتوقع الاكتفاء الذاتي من القمح لبرنامج الدعم
بحلول 2019
    * مصر تطلب شراء قمح للشحن في 11-20 ديسمبر
    * البنك المركزي : مصر تبيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 681.2
مليون يورو
    * جنرال اليكتريك توفر دعما ماليا وفنيا لمشروع ضخم لتكسير
النفتا في مصر
    * مصر تطرح كراسة شروط مشروع تنمية قناة السويس خلال شهر ونصف
    * ألف محتج يدخلون ميدان التحرير بالقاهرة ويهتفون ضد الجيش
والشرطة
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.05% إلى 6341.28 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * دبي للاستثمار تسعى لجمع 300 مليون دولار من اصدار صكوك
بنهاية العام
    * سلطة دبي للخدمات المالية تقاضي دويتشه بنك لرفضه الإفصاح عن
معلومات
    * المركزي الإماراتي يعمم لوائح انكشاف البنوك على الديون 
    * محافظ المركزي الاماراتي: يجب التعجيل باصدار قانون الدين
العام 
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.11% إلى 3831.29 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.53% إلى 2856.19 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.56% إلى 7868.93 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +14.32     +0.09%      15976.02 نقطة
ستاندرد اند بورز    -6.65        -0.37%        1791.53
ناسداك              -36.90      -0.93%        3949.07
يوروفرست           +6.4        +0.49%        1304.25

 نيكي (الساعة 0554 جمت اليوم الثلاثاء)            
                      -68.88     -0.45%     15096.29
    
    النفط (الساعة 0554 جمت اليوم الثلاثاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.14    -0.15%   92.89 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.50    -0.46%   107.97
    
    العملات والذهب (الساعة 0402 جمت اليوم الثلاثاء)
    * اليورو/الدولار        1.3506-1.3508   دولار
    * الدولار/الين           99.82-99.85   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6101-1.6104   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1273.51-1274.56 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 