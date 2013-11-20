الأربعاء 20 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * مقتل 23 شخصا في تفجيرين انتحاريين قرب السفارة الإيرانية في بيروت * كتائب عبد الله عزام المرتبطة بالقاعدة تعلن مسؤوليتها عن هجوم بيروت * الوكالة السورية للأنباء: الجيش يحكم سيطرته على بلدة قارة * ليبيا تستأنف تصدير النفط من مرفأ مليتة * جازبروم نفت الروسية تؤجل تدشين حقل في العراق * شركة ريثيون تقول انها في محادثات نهائية لبيع قطر صواريخ باتريوت * بومباردييه توقع صفقة لبيع 5 طائرات للخطوط الجوية العراقية * الخطوط الجزائرية تطلب شراء 3 طائرات ركاب من ايرباص * الامارات والكويت تحكمان بالسجن على اثنين من مستخدمي تويتر * بورصة قطر تلغي تداولات اليوم بعد خلل فني * مشروع مشترك لرسملة يدشن صندوقا إسلاميا لتمويل التجارة أهم الأنباء العالمية * اوباما يحث الكونجرس على عدم تشديد العقوبات على ايران * ايران تقول ان الطريق مفتوح امام التوصل الى حل للنزاع النووي * ايطاليا تعلن حالة الطواريء في سردينيا بعد مقتل 17 شخصا في اعصار * امريكا تنفي التوصل لنص نهائي لاتفاق امني مع افغانستان * تقرير: أمريكا تتبعت 33 مليون مكالمة هاتفية في النرويج * شرطة كندا تفجر لفافة مريبة في وسط تورونتو وتعتقل شخصين * مساهمو نوكيا يوافقون على بيع أنشطة أجهزة الهاتف المحمول لمايكروسوفت * قتيلان في انفجار بمصفاة توتال في بلجيكا السعودية * مؤشر البورصة ينخفض 0.57% إلى 8359.59 نقطة في الإغلاق السابق مصر * الشرطة المصرية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في التحرير * مصر تشتري 120 الف طن من القمح الروسي * مصر تمنح رخصا لتصدير 102 ألف طن من الأرز الأبيض * مؤشر البورصة يرتفع 1.04% إلى 6407.10 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مبادلة الإماراتية تقدم خدمات صيانة لمحركات رولز رويس * مقابلة-طيران الامارات كانت مستعدة لشراء 10 طائرات ايه-380 إضافة إلى الخمسين * مصادر: الدار العقارية بأبوظبي تختار بنوكا لترتيب صكوك قياسية * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.19% إلى 3823.90 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينخفض 0.02% إلى 2855.63 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * الكويت تقدم لأفريقيا ملياري دولار من القروض والاستثمارات في افتتاح القمة العربية الافريقية * البورصة مغلقة في عطلة عامة الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -9.12 -0.06% 15966.90 نقطة ستاندرد اند بورز -3.67 -0.20% 1787.86 ناسداك -17.51 -0.44% 3931.55 يوروفرست -8.43 -0.65% 1295.82 نيكي (الساعة 0630 جمت اليوم الأربعاء) +5.67 +0.04% 15132.23 النفط (الساعة 0630 جمت اليوم الأربعاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.26 +0.28% 93.60 دولار مزيج برنت (برميل) +0.22 +0.21% 107.14 العملات والذهب (الساعة 0630 جمت اليوم الأربعاء) * اليورو/الدولار 1.3553-1.3555 دولار * الدولار/الين 100.02-100.04 ين * الاسترليني/الدولار 1.6114-1.6117 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1274.96-1275.33 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)