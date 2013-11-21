الخميس 21 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * امريكا: التوصل لاتفاق نووي مع ايران هذا الاسبوع "صعب جدا" * حزب الله يدعو الي الهدوء بعد تفجير قرب السفارة الايرانية ببيروت * نتنياهو يزور روسيا للحشد ضد اتفاق مع ايران * بوتين متفائل بشان المحادثات النووية مع ايران * مقتل 23 شخصا في تفجيرات ببغداد * مقتل 10 جنود مصريين في تفجير سيارة ملغومة بسيناء * إسرائيل: نظام (مقلاع داود) الصاروخي يجتاز اختبارا جديدا * البنك المركزي: ليبيا تسعى لإصدار ثلاث رخص لبنوك إسلامية في 2014 أهم الأنباء العالمية * امريكا وافغانستان تتوصلان لصيغة نهائية للاتفاقية الامنية * خامنئي: ايران لن تتراجع "قيد أنملة" عن حقوقها النووية * اندونيسيا توقف التعاون مع استراليا بعد أنباء التنصت على مسؤولين * المحكمة العليا في اليابان تقول ان انتخابات 2012 غير دستورية السعودية * السعودية ترحب بطفرة النفط الصخري الأمريكي ولا ترى حاجة لخفض الإنتاج * مؤشر البورصة ينخفض 0.27% إلى 8337.32 نقطة في الإغلاق السابق مصر * هبوط أعداد السائحين في مصر 70% في سبتمبر * مؤشر البورصة يرتفع 1.41% إلى 6497.56 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.41% إلى 3839.45 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.14% إلى 2888.24 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.10% إلى 7876.51 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -66.21 -0.41% 15900.82 نقطة ستاندرد اند بورز -6.50 -0.36% 1781.37 ناسداك -10.28 -0.26% 3921.27 يوروفرست +1.56 +0.12% 1297.38 نيكي (الساعة 0602 جمت اليوم الخميس) +216.33 +1.43% 15292.41 النفط (الساعة 0602 اليوم الخميس) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.20 -0.21% 93.65 دولار مزيج برنت (برميل) -0.29 -0.27% 107.77 العملات والذهب (الساعة 0602 جمت اليوم الخميس) * اليورو/الدولار 1.3421-1.3425 دولار * الدولار/الين 100.41-100.42 ين * الاسترليني/الدولار 1.6082-1.6086 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1247.71-1248.38 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)