الجنيه المصري يرتفع قليلا في عطاء البنك المركزي

وقال البنك المركزي إنه باع 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8778 جنيه للدولار مقابل 6.8781 جنيه في العطاء السابق الذي طرحه أمس الأربعاء.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في ديسمبر كانون الأول لدرء تهافت على بيع الجنيه. وأنفق البنك 20 مليار دولار من احتياطياته لدعم العملة منذ الانتفاضة الشعبية في مصر أوائل 2011 والتي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)