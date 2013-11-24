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صباح الخير من رويترز

Sun Nov 24, 2013 6:44am GMT
 
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الأحد 24 نوفمبر تشرين الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * قناة برس التلفزيونية: وزير خارجية ايران يقول انه سيتم قبول
التخصيب  
    * مسؤول امريكي:اوباما يعتزم التحدث مع رئيس وزراء اسرائيل
بشأن الاتفاق النووي الايراني 
    * كيري يقول ان الاتفاق النووي يجعل دول الشرق الاوسط واسرائيل
أكثر أمنا
    * امريكا:ايران ستحصل على مليارات الدولارات بموجب الاتفاق
النووي 

    أهم الأنباء العالمية
    * عشرات الالاف من أنصار المعارضة يقومون بمسيرة في فنزويلا
قبل انتخابات محلية 
    * امريكا تبلغ الصين قلقها العميق من التوترات في بحر الصين
الشرقي
    * الموريتانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات وسط توقعات بوصول
حزب اسلامي الي البرلمان

    
    السعودية
    * السفير السعودي في بيروت يدعو رعايا بلاده لمغادرة لبنان 
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.01% إلى 8337.78 نقطة في الإغلاق
السابق
    * جماعة عراقية تقول إنها أطلقت قذائف مورتر صوب الحدود
السعودية

    
    مصر
    *  مصر تطرد السفير التركي وأنقرة ترد بالمثل
    * وزير الداخلية: مصر تواجه "أخطر هجمة إرهابية"
    * مؤشر البورصة يهبط 0.62% إلى 6457.01 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * أبوظبي تلغي الحد الأقصى لزيادة الإيجارات
    * طيران الامارات كانت مستعدة لشراء 10 طائرات ايه-380 إضافة
إلى الخمسين
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.2% إلى 3831.78 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.1% إلى 2891.16 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.45% إلى 7841.40 نقطة في الإغلاق
السابق
    * بيت التمويل الكويتي يعتزم بيع 9 مجمعات تجارية بالمزاد
العلني
    * الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى العراق في علامة
على تحسن العلاقات‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +‭‭‭‭‭‭‬‬54.78‭‭‬‬‬‬‬‬     +0.34%      16064.77
نقطة
ستاندرد اند بورز    +8.91        +0.50%        1804.76
ناسداك              +22.50      +0.57%        3991.65
يوروفرست           +1.31        +0.10%        1296.92
نيكي            +16.12     +0.10%     15381.72
    
    النفط (مستويات الإغلاق السابق)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.60    -0.63%   94.84 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.97    +0.88%   111.05
    
    العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3555-1.3557   دولار
    * الدولار/الين           101.29-101.31   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6220-1.6224   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1243.90-1244.70 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير نادية الجويلي)
 