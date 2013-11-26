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صباح الخير من رويترز

Tue Nov 26, 2013 4:06am GMT
 
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الثلاثاء 26 نوفمبر تشرين الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * الأمم المتحدة تعقد مؤتمر السلام بشأن سوريا في 22 يناير
    * مصادر: مقتل 17 شخصا وإصابة 37 في انفجار قنبلتين في بغداد
    * ضربة جوية في اليمن تقتل 12 متشددا يشتبه بانتمائهم للقاعدة
    * مقتل تسعة في اشتباكات بين الجيش الليبي ومتشددين إسلاميين
    * مصادر: زيادة واردات النفط الصينية من العراق
    * برنامج: العراق يقلص صادرات ديسمبر من خام كركوك
    * المغرب يأمل في إقرار قوانين التمويل الإسلامي بحلول نهاية
2014

    
    أهم الأنباء العالمية
    * امريكا: الرئيس الافغاني حدد شروطا جديدة لتوقيع اتفاقية
امنية
    * وزير خارجية بريطانيا يحث اسرائيل على عدم تقويض اتفاق ايران
    * الاتحاد الاوروبي يقول انه قد يخفف عقوبات ايران اعتبارا من
ديسمبر
    * السعودية: اتفاق إيران النووي يمكن أن يكون خطوة تجاه حل
شامل
    * اشتباكات بين الشرطة ومحتجين مؤيدين لاوروبا في اوكرانيا
والاتحاد الاوروبي يدين روسيا
    * محتجون يقتحمون وزارتي المالية والخارجية في تايلاند
    * أبل تشتري شركة إسرائيلية لرقائق التصوير ثلاثي الأبعاد

    
    السعودية
    * الاعدام لسعودي في قضية الهجوم على القنصلية الامريكية في
جدة في 2004  
    * المتقدمة توصي بتوزيع 1.25 ريال للسهم عن النصف/2
    * مؤشر البورصة يهبط 0.49% إلى 8346.69 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * الولايات المتحدة قلقة من قانون جديد في مصر يقيد الاحتجاجات
    * رئيس الوزراء المصري يتوقع الاستفتاء على الدستور في يناير
    * الشرطة المصرية تفرق اول احتجاج بعد إقرار قانون تنظيم
التظاهر
    * مجموعة يمنية تقول إنها ستضخ 200 مليون دولار استثمارات
جديدة في مصر
    * ارتفاع عوائد السندات المصرية لأجل 18 شهرا وخمس سنوات
    * جنان الإماراتية تغير سياسة الاستثمار في مصر باتجاه زراعة
القمح
    * التجاري الدولي يوزع سهما مجانيا لكل سهمين في 5 ديسمبر
    * مؤشر البورصة يهبط 1.24% إلى 6356.47 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * دبي القابضة والفجر ري الكويتية تؤسسان شركة لإعادة التكافل
في يناير
    * تراجع العجز 41% في ميزانية دبي لعام 2014
    * دبي ترفع الإنفاق 11% في ميزاينة 2014 لأعلى مستوى منذ 2008
    * الكالوتي يقول ليس طرفا في دعوى بحق دويتشه
    * سواتش السويسرية ترفع حصتها في ريفولي
    * فشل مفاوضات ماجد الفطيم لشراء متاجر تجزئة مصرية
    * مصادر: دبي انترناشونال تدرس بيع شركة تعبئة ألمانية
    * مبادلة وغينيا توقعان اتفاقا لبناء مصهر بوكسيت
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.15% إلى 3815.16 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.31% إلى 2868.56 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * حملة سندات المال للاستثمار يرفضون تمديد أجلها
    * الخطوط الكويتية توقف شراء 5 طائرات من جت ايروايز الهندية
    * مؤشر البورصة يهبط 0.48% إلى 7837.13 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +7.9       +0.05%      16072.67 نقطة
ستاندرد اند بورز    -2.24        -0.12%        1802.52
ناسداك              +2.924      +0.07%        3994.573
يوروفرست           +5.32        +0.4%        1302.24
    
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
                -96.79     -0.62%     15522.43
    
    النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.20    +0.21%   94.29 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.25    -0.23%   110.75
    
    العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
    * اليورو/الدولار        1.3530-1.3532   دولار
    * الدولار/الين           101.45-101.47   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6150-1.6154   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1251.95-1252.75 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 