الأربعاء 27 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * الجيش السوري الحر يقول انه لن يشارك في محادثات جنيف 2 ولن يوقف القتال * اسرائيل تقول انها قتلت ثلاثة متشددين لهم صلات بالقاعدة في الضفة الغربية * منظمة الصحة تؤكد ظهور حالتي إصابة جديدتين بشلل الأطفال في سوريا * إيران تبدي استعدادها للمشاركة في جنيف 2 إذا دعيت * الشرطة: مسلحون يقتلون مستشارين عسكريين روسيين في صنعاء * العاملون بقطاع النفط ينضمون إلى إضراب في شرق ليبيا * مقابلة-ليبيا تستعين بالخبرة الإيطالية في بناء نظام يعمل بالأقمار الصناعية لمراقبة حدودها * بيكر هيوز تستأنف العمليات بحقل نفط عراقي * مقتل ثمانية جنود شمالي بغداد في تفجيرين انتحاريين * مستثمرون خليجيون يسعون لتأسيس أول بنك إسلامي متكامل بمنطقة اليورو أهم الأنباء العالمية * طائرتان أمريكيتان تتحديان بكين بالتحليق فوق بحر الصين الشرقي دون إبلاغها * واشنطن قد تنسحب بالكامل من أفغانستان مع تأخر اتفاق أمني * أستراليا تستدعي سفير الصين بشأن نزاع على المجال الجوي لبحر الصين الشرقي * أذربيجان تسعى لإصدار قانون للبنوك الإسلامية عام 2014 * كريسنت ويلث الأسترالية تخطط لإطلاق صندوق عقاري إسلامي * الصين تدرس زيادة الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة * فرنسا تزيد عدد جنودها في قوة أفريقيا الوسطى * مسلحون يقتلون 37 شخصا في هجمات على قرى بوسط نيجيريا السعودية * مصدران: الحكير تنوي طرح أسهم للاكتتاب العام في 2014 * مؤشر البورصة يهبط 0.58% إلى 8298.46 نقطة في الإغلاق السابق مصر * توقع الاستفتاء على الدستور المصري المعدل في ديسمبر * الشرطة المصرية تفرق متظاهرين محتجين على قانون التظاهر * مؤشر البورصة يهبط 1.75% إلى 6245.46 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مسؤول: دبي ستنشر معايير جديدة للصكوك قريبا * نمو حركة السفر عبر مطار دبي 15% في أكتوبر * قاض أمريكي يرفض منع إجراءات تحكيم ثانية في دعوى أبوظبي بحق سيتي * أرابتك تقول سترفع حصتها في الهدف الهندسية * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.05% إلى 3816.91 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.56% إلى 2884.53 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * بوبيان يرفع حصته في بنك لندن والشرق الأوسط * بتروجلف تشتري 3 حفارات مقابل 60 مليون دولار * مؤشر البورصة يهبط 0.50% إلى 7798.11 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +0.26 16072.80 نقطة ستاندرد اند بورز +0.28 +0.02% 1802.76 ناسداك +23.18 +0.58% 4017.75 يوروفرست -8.21 -0.63% 1294.03 نيكي (الساعة 0425 جمت اليوم الأربعاء) -46.20 -0.30% 15469.04 النفط (الساعة 0425 جمت اليوم الأربعاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.21 -0.22% 93.47 دولار مزيج برنت (برميل) +0.10 +0.09% 110.98 العملات والذهب (الساعة 0425 جمت اليوم الأربعاء) * اليورو/الدولار 1.3594-1.3596 دولار * الدولار/الين 101.46-101.49 ين * الاسترليني/الدولار 1.6225-1.6227 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1246.05-1246.85 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)