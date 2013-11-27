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صباح الخير من رويترز

Wed Nov 27, 2013 4:28am GMT
 
[-] نص [+] 

الأربعاء 27 نوفمبر تشرين الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * الجيش السوري الحر يقول انه لن يشارك في محادثات جنيف 2 ولن
يوقف القتال
    * اسرائيل تقول انها قتلت ثلاثة متشددين لهم صلات بالقاعدة في
الضفة الغربية
    * منظمة الصحة تؤكد ظهور حالتي إصابة جديدتين بشلل الأطفال في
سوريا
    * إيران تبدي استعدادها للمشاركة في جنيف 2 إذا دعيت
    * الشرطة: مسلحون يقتلون مستشارين عسكريين روسيين في صنعاء
    * العاملون بقطاع النفط ينضمون إلى إضراب في شرق ليبيا
    * مقابلة-ليبيا تستعين بالخبرة الإيطالية في بناء نظام يعمل
بالأقمار الصناعية لمراقبة حدودها
    * بيكر هيوز تستأنف العمليات بحقل نفط عراقي
    * مقتل ثمانية جنود شمالي بغداد في تفجيرين انتحاريين
    * مستثمرون خليجيون يسعون لتأسيس أول بنك إسلامي متكامل بمنطقة
اليورو

    
    أهم الأنباء العالمية
    * طائرتان أمريكيتان تتحديان بكين بالتحليق فوق بحر الصين
الشرقي دون إبلاغها 
    * واشنطن قد تنسحب بالكامل من أفغانستان مع تأخر اتفاق أمني
    * أستراليا تستدعي سفير الصين بشأن نزاع على المجال الجوي لبحر
الصين الشرقي
    * أذربيجان تسعى لإصدار قانون للبنوك الإسلامية عام 2014
    * كريسنت ويلث الأسترالية تخطط لإطلاق صندوق عقاري إسلامي
    * الصين تدرس زيادة الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة
    * فرنسا تزيد عدد جنودها في قوة أفريقيا الوسطى 
    * مسلحون يقتلون 37 شخصا في هجمات على قرى بوسط نيجيريا

    
    السعودية
    * مصدران: الحكير تنوي طرح أسهم للاكتتاب العام في 2014
    * مؤشر البورصة يهبط 0.58% إلى 8298.46 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * توقع الاستفتاء على الدستور المصري المعدل في ديسمبر
    * الشرطة المصرية تفرق متظاهرين محتجين على قانون التظاهر
    * مؤشر البورصة يهبط 1.75% إلى 6245.46 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * مسؤول: دبي ستنشر معايير جديدة للصكوك قريبا
    * نمو حركة السفر عبر مطار دبي 15% في أكتوبر
    * قاض أمريكي يرفض منع إجراءات تحكيم ثانية في دعوى أبوظبي بحق
سيتي
    * أرابتك تقول سترفع حصتها في الهدف الهندسية
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.05% إلى 3816.91 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.56% إلى 2884.53 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * بوبيان يرفع حصته في بنك لندن والشرق الأوسط
    * بتروجلف تشتري 3 حفارات مقابل 60 مليون دولار
    * مؤشر البورصة يهبط 0.50% إلى 7798.11 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +0.26                  16072.80 نقطة
ستاندرد اند بورز    +0.28        +0.02%        1802.76
ناسداك              +23.18     +0.58%        4017.75
يوروفرست           -8.21        -0.63%        1294.03
    
نيكي (الساعة 0425 جمت اليوم الأربعاء)
                -46.20      -0.30%     15469.04
    
    النفط (الساعة  0425 جمت اليوم الأربعاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.21    -0.22%   93.47 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.10    +0.09%   110.98
    
    العملات والذهب (الساعة 0425 جمت اليوم الأربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3594-1.3596   دولار
    * الدولار/الين           101.46-101.49   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6225-1.6227   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1246.05-1246.85 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 