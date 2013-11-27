مقدمة 1-ارتفاع الجنيه المصري في عطاء العملة وهبوطه في السوق السوداء

(لإضافة سعر الجنيه في السواق السوداء)

القاهرة 27 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري قليلا في عطاء العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الأربعاء لكنه هبط بشكل واضح في السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إنه باع 38.4 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.8775 جنيه للدولار مقابل 6.8776 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس.

وجرى تداول الجنيه بسعر أقل في السوق السوداء. وقال أحد المتعاملين إن سعر الشراء للدولار في السوق السوداء اليوم يبلغ 7.23 وسعر البيع 7.26 جنيه.

وبلغ السعر المعلن للدولار في مكاتب الصرافة 6.8876 جنيه.

وفي 13 نوفمبر تشرين الثاني بلغ سعر الشراء للدولار في السوق السوداء 7.15 جنيه وسعر البيع 7.17 جنيه.

وقال متعامل إن الجنيه هبط في السوق السوداء على مدى الأيام العشرة الماضية لأسباب أهمها الاحتجاجات التي تشهدها مصر مع صدور القانون الجديد لتنظيم المظاهرات وخروج مساعدات قطرية من مصر.

كانت مصر ردت وديعة قطرية قيمتها 500 مليون دولار في الأول من نوفمبر تشرين الثاني ومن المقرر أن ترد 500 مليون دولار أخرى في بداية الشهر القادم بعد رفض قطر تمديد أجل الوديعة.