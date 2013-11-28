ارتفاع طفيف للجنيه المصري في عطاء البنك المركزي
القاهرة 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري قليلا في عطاء العملة الصعبة الرسمي الذي طرحه البنك المركزي اليوم الخميس لكنه ضعف بعض الشيء في السوق السوداء.
وقال البنك المركزي إنه باع 38.8 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.8774 جنيه للدولار مقارنة مع 6.8775 جنيه في عطاء أمس الأربعاء.
وقال متعامل في السوق السوداء إنه اشترى الدولار بسعر 7.27 جنيه وباعه مقابل 7.30 جنيه اليوم مقارنة مع 7.26 جنيه للشراء و7.29 للبيع يوم الأربعاء.
كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في ديسمبر كانون الأول الماضي لدرء تهافت على بيع الجنيه. وأنفق البنك 20 مليار دولار من احتياطياته - نصفها تقريبا - لدعم العملة منذ الانتفاضة الشعبية في مصر أوائل 2011 والتي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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