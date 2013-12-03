الثلاثاء 3 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * الحكومة اللبنانية تضع طرابلس تحت الاشراف الكامل للجيش لستة اشهر * بيلاي: أدلة الامم المتحدة بشأن جرائم الحرب في سوريا تشير لتورط الاسد * المرصد السوري: عدد القتلى في سوريا 126 ألفا تقريبا * مقتل 6 متشددين و3 جنود في اشتباكات باليمن * إسرائيل تقول إنها ردت على إطلاق نار في الجولان * مئات الفلسطينيين يحتجون في البحر على حصار إسرائيل البحري لغزة * مقتل ضابط تونسي في انفجار لغم قرب الحدود الجزائرية * وزير: تركيا تريد التعاون مع بغداد بشأن اتفاق النفط الكردي * مسؤول: إنتاج ليبيا النفطي 224 ألف ب/ي والصادرات 130 ألف ب/ي * الجزائر ترجح عدم تغيير سياسة انتاج أوبك في الاجتماع القادم * وزير النفط السعودي: سوق الخام في أفضل اوضاعها والسعر مناسب أهم الأنباء العالمية * مبعوث بريطاني يزور ايران للمرة الاولى في عامين * البيت الابيض: العنف ضد احتجاجات اوكرانيا غير مقبول * رئيسة وزراء تايلاند تدعو للحوار والشرطة تشتبك مع المحتجين * واشنطن ترسل طائرات مضادة للغواصات الى اليابان * البرلمان الصومالي يعزل رئيس الوزراء * استقالة مهاتير محمد من منصبه كمستشار بشركة بتروناس الماليزية * إنتاج النفط الروسي يسجل مستوى قياسيا لما بعد الحقبة السوفيتية * نمو نشاط المصانع العالمية بأسرع وتيرة منذ مايو 2011 * تقرير: نمو نشاط المصانع الأمريكية في نوفمبر بأسرع وتيرة في 30 شهرا * باركليز يخفض توقعاته لأسعار النفط في 2014 السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.4% إلى 8334.31 نقطة في الإغلاق السابق مصر * لجنة الخمسين بمصر تقر مسودة الدستور تمهيدا لعرضه على الرئيس * مسح-محللون يتوقعون أن يبقي المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير * الجنيه المصري يرتفع في عطاء البنك المركزي والسوق السوداء * مصر تطلب شراء قمح للشحن في 20-31 ديسمبر * ارتفاع عائد السندات لأجل 3 و7 سنوات * منع رئيس جهينة من السفر خارج البلاد * مؤشر البورصة يهبط 0.31% إلى 6248.49 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مصدر: اتصالات قد تحيي محادثات لبيع وحدتها السودانية لزين الكويتية * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.2% إلى 3896.15 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.4% إلى 2987.17 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * الخطوط الكويتية تشتري 25 طائرة ايرباص وتستأجر 12 أخرى * تعديل مكونات مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة * مؤشر البورصة يهبط 0.23% إلى 7724.10 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -77.64 -0.48% 16008.77 نقطة ستاندرد اند بورز -4.91 -0.27% 1800.90 ناسداك -14.63 -0.36% 4045.26 يوروفرست -4.38 -0.34 1300.69 نيكي (الساعة 0425 جمت اليوم الثلاثاء) +115.94 +0.74% 15771.01 النفط (الساعة 0425 جمت اليوم الثلاثاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.19 +0.20% 94.01 دولار مزيج برنت (برميل) -0.01 -0.01% 111.44 العملات والذهب (الساعة 0425 جمت اليوم الثلاثاء) * اليورو/الدولار 1.3530-1.3532 دولار * الدولار/الين 103.31-103.33 ين * الاسترليني/الدولار 1.6355-1.6357 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1220.65-1221.15 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)