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صباح الخير من رويترز

Tue Dec 3, 2013 4:28am GMT
 
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الثلاثاء 3 ديسمبر كانون الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * الحكومة اللبنانية تضع طرابلس تحت الاشراف الكامل للجيش لستة
اشهر
    * بيلاي: أدلة الامم المتحدة بشأن جرائم الحرب في سوريا تشير
لتورط الاسد
    * المرصد السوري: عدد القتلى في سوريا 126 ألفا تقريبا
    * مقتل 6 متشددين و3 جنود في اشتباكات باليمن
    * إسرائيل تقول إنها ردت على إطلاق نار في الجولان
    * مئات الفلسطينيين يحتجون في البحر على حصار إسرائيل البحري
لغزة
    * مقتل ضابط تونسي في انفجار لغم قرب الحدود الجزائرية
    * وزير: تركيا تريد التعاون مع بغداد بشأن اتفاق النفط الكردي
    * مسؤول: إنتاج ليبيا النفطي 224 ألف ب/ي والصادرات 130 ألف
ب/ي
    * الجزائر ترجح عدم تغيير سياسة انتاج أوبك في الاجتماع القادم
    * وزير النفط السعودي: سوق الخام في أفضل اوضاعها والسعر مناسب

    
    أهم الأنباء العالمية
    * مبعوث بريطاني يزور ايران للمرة الاولى في عامين 
    * البيت الابيض: العنف ضد احتجاجات اوكرانيا غير مقبول
    * رئيسة وزراء تايلاند تدعو للحوار والشرطة تشتبك مع المحتجين
    * واشنطن ترسل طائرات مضادة للغواصات الى اليابان 
    * البرلمان الصومالي يعزل رئيس الوزراء
    * استقالة مهاتير محمد من منصبه كمستشار بشركة بتروناس
الماليزية
    * إنتاج النفط الروسي يسجل مستوى قياسيا لما بعد الحقبة
السوفيتية
    * نمو نشاط المصانع العالمية بأسرع وتيرة منذ مايو 2011
    * تقرير: نمو نشاط المصانع الأمريكية في نوفمبر بأسرع وتيرة في
30 شهرا
    * باركليز يخفض توقعاته لأسعار النفط في 2014

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.4% إلى 8334.31 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * لجنة الخمسين بمصر تقر مسودة الدستور تمهيدا لعرضه على
الرئيس
    * مسح-محللون يتوقعون أن يبقي المركزي المصري أسعار الفائدة
دون تغيير
    * الجنيه المصري يرتفع في عطاء البنك المركزي والسوق السوداء
    * مصر تطلب شراء قمح للشحن في 20-31 ديسمبر
    * ارتفاع عائد السندات لأجل 3 و7 سنوات
    * منع رئيس جهينة من السفر خارج البلاد
    * مؤشر البورصة يهبط 0.31% إلى 6248.49 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * مصدر: اتصالات قد تحيي محادثات لبيع وحدتها السودانية لزين
الكويتية
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.2% إلى 3896.15 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.4% إلى 2987.17 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * الخطوط الكويتية تشتري 25 طائرة ايرباص وتستأجر 12 أخرى
    * تعديل مكونات مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة
    * مؤشر البورصة يهبط 0.23% إلى 7724.10 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -77.64        -0.48%        16008.77 نقطة
ستاندرد اند بورز    -4.91        -0.27%        1800.90
ناسداك              -14.63     -0.36%        4045.26
يوروفرست           -4.38         -0.34        1300.69
    
نيكي (الساعة 0425 جمت اليوم الثلاثاء)
            +115.94        +0.74%        15771.01
    
    النفط (الساعة 0425 جمت اليوم الثلاثاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.19    +0.20%   94.01 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.01    -0.01%   111.44
    
    العملات والذهب (الساعة 0425 جمت اليوم الثلاثاء)
    * اليورو/الدولار        1.3530-1.3532   دولار
    * الدولار/الين           103.31-103.33   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6355-1.6357   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1220.65-1221.15 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 