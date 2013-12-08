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صباح الخير من رويترز

Sun Dec 8, 2013 4:05am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد 8 ديسمبر كانون الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    *  مسلحون يهاجمون متاجر للخمور في بغداد ويقتلون تسعة
    * إسرائيل: استهداف دورية اسرائيلية في الجولان بقنبلة
    * اتهام جنود إسرائيليين بقتل صبي فلسطيني في الضفة الغربية 
    *  وسائل إعلام رسمية: البشير يعلن استقالة نائبه الأول
    * أوباما يدافع عن الاتفاق المؤقت مع إيران ويحاول طمأنة
إسرائيل
    * الهند تقول انها غير حريصة على القيام بدور امني على الطراز
الامريكي في  الخليج
    * ايران تواصل العمل في مجال تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم
    * ليبيا تخسر سبعة مليارات دولار بسبب الاضرابات في صناعة
النفط 


    * 

    أهم الأنباء العالمية
    * قوات فرنسية وافريقية تسعى لوقف أعمال القتل في افريقيا
الوسطى
    * البرلمان اليوناني يوافق على خطة ميزانية2014  
    * الخارجية الإيطالية تعلن اختطاف أحد مواطنيها في نيجيريا
    * عاصفة ثلجية تقطع الكهرباء وتعطل حركة الطيران في جنوب
أمريكا

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.15% إلى 8243.74 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.81% إلى 6332.13 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.23% إلى 3939.64 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.9% إلى 3013.34 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.36% إلى 7764.86 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬54.78‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬     +0.34%     
16064.77 نقطة
ستاندرد اند بورز    +8.91        +0.50%        1804.76
ناسداك              +22.50      +0.57%        3991.65
يوروفرست           +1.31        +0.10%        1296.92
نيكي            +122.37     +0.81%     15299.86
    
    النفط (مستويات الإغلاق السابق)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.60    -0.63%   94.84 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.97    +0.88%   111.05
    
    العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3555-1.3557   دولار
    * الدولار/الين           101.29-101.31   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6220-1.6224   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1243.90-1244.70 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 