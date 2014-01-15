الجنيه المصري يستقر في عطاء البنك المركزي والسوق السوداء

القاهرة 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - لم يطرأ تغيير يذكر على سعر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي للعملة الصعبة اليوم الأربعاء كما استقر في السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 38.6 مليون دولار للبنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9522 جنيه للدولار بارتفاع طفيف عن 6.9524 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار معروض اليوم بسعر 7.36 جنيه مقارنة مع 7.35 جنيه يوم الخميس .

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. وأنفق البنك ما لا يقل عن 20 مليار دولار - أي نحو نصف الاحتياطيات - لدعم العملة منذ ثورة 2011 التي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.