الجنيه المصري يرتفع قليلا في عطاء المركزي والسوق السوداء

القاهرة 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا في عطاء البنك المركزي وفي السوق السوداء اليوم الاثنين.

وباع البنك المركزي 38.3 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9521 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9522 في العطاء السابق يوم الخميس. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار معروض بسعر 7.35 جنيه اليوم مقارنة مع 7.38 يوم الخميس.