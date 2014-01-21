الثلاثاء 21 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * بان جي مون يسحب دعوة ايران لحضور محادثات السلام السورية * الائتلاف الوطني السوري المعارض يؤكد المشاركة في محادثات السلام * الرئيس السوري: الأولوية في محادثات السلام هي مكافحة الإرهاب * الشرطة العراقية: مقتل 26 وإصابة 67 في تفجيرات في بغداد * مقتل 12 شخصا في اشتباكات بين فصائل متناحرة في شمال اليمن * خطف مسؤول تجاري كوري جنوبي في ليبيا * سعد الحريري يقول إنه سيعود للبنان قبل انتخابات نوفمبر أهم الأنباء العالمية * تقرير للوكالة الدولية: إيران بدأت تنفيذ الاتفاق النووي * أمريكا تبدأ تخفيف عقوبات إيران وتتوقع محادثات صعبة مستقبلا * جماعة إسلامية تعلن مسؤوليتها عن هجمات فولجوجراد وتهدد الألعاب الأولمبية * مفجر انتحاري من طالبان يقتل عشرة قرب مقر الجيش الباكستاني * جنوب السودان يقول انه استعاد السيطرة على ملكال والمتمردون ينفون * الحكومة التايلاندية تفكر في إعلان حالة الطواريء * زلزال يهز أجزاء كبيرة من جنوب إيطاليا * تهاوي الثقة في حكومات دول أبرزها الولايات المتحدة * موجابي يظهر علنا ويضع حدا لشائعات عن وفاته السعودية * نمو أرباح دار الأركان السعودية نحو 9% في الربع/4 * مصادر: أرامكو السعودية تخفض إمدادات الخام في فبراير بسبب صيانة * مؤشر البورصة ينخفض 0.14% إلى 8727.8 نقطة في الإغلاق السابق مصر * الجنيه المصري يرتفع قليلا في عطاء المركزي والسوق السوداء * محكمة تقضي بحبس وزير الرياضة المصري وعزله من منصبه * مؤشر البورصة يرتفع 0.49% إلى 7037.8 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * أدنوك: توقع بدء تشغيل مشروع شاه الإماراتي للغاز أوائل 2015 * موديز: المركز المالي والنفط يدعمان تصنيف أبوظبي * بدء تنفيذ مشروع قلب أوروبا على أرخبيل صناعي قبالة ساحل دبي * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.18% إلى 4569.98 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.45% إلى 3669.83 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * شركة للفنادق الكويتية تفوز بعقد حكومي قيمته 3.3 مليون دينار * مؤشر البورصة يصعد 0.5% إلى 7738.26 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) الأسواق الأمريكية في عطلة يوروفرست -0.85 -0.06% 1344.17 نيكي (الساعة 0405 جمت اليوم الثلاثاء) +214.62 +1.37% 15856.30 النفط (الساعة 0405 جمت اليوم الثلاثاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.48 -0.51% 93.89 دولار مزيج برنت (برميل) -0.01 -0.01% 106.34 العملات والذهب (الساعة 0405 جمت اليوم الثلاثاء) * اليورو/الدولار 1.3547-1.3549 دولار * الدولار/الين 104.62-104.64 ين * الاسترليني/الدولار 1.6427-1.6431 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1252.20-1252.45 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)