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صباح الخير من رويترز

Wed Jan 22, 2014 4:06am GMT
 
[-] نص [+] 

الأربعاء 22 يناير كانون الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * محادثات السلام السورية تفتتح اليوم في سويسرا
    * مقتل فلسطينيين اثنين في غارة جوية اسرائيلية في قطاع غزة
    * أربعة قتلى في تفجير انتحاري بالضاحية الجنوبية في بيروت
    * حزب العدالة والبناء الإسلامي ينسحب من الحكومة الليبية
    * أمريكا: التقارير عن القتل في سوريا تشير إلى انتهاكات
منهجية واسعة
    * العراق يعدم 26 شخصا بتهم تتعلق بالارهاب
    * الجزائر تطلق جولة جديدة لمزادات النفط والغاز وتطرح 31 حقلا
    * الامارات تقضي بالسجن على ثلاثين اماراتيا ومصريا في قضية
الاخوان

        
    أهم الأنباء العالمية
    * مقتل 22 شيعيا في تفجير حافلة في غرب باكستان
    * الشرطة الروسية تقتل زعيما اسلاميا متشددا قبل دورة الالعاب
الاولمبية
    * صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو العالمي ويحذر من انكماش
الأسعار
    * سيتي جروب يحذر من تداعيات سلبية إذا انسحبت بريطانيا من
الاتحاد الاوروبي
    * محمد العريان يستقيل من بيمكو 


    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 8734.49 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
   - متحدثة باسم وزارة السياحة: 27 دولة رفعت حظر السفر إلى
المناطق السياحية في مصر حتى الآن.    
   - مؤشر البورصة يرتفع 0.70% إلى 7086.80 نقطة في الإغلاق السابق

    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.24% إلى 4580.97 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينخفض 0.12% إلى 3665.42 نقطة في الإغلاق السابق


    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.23% إلى 7756.11 نقطة في الإغلاق
السابق


    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -44.12     -0.27%      16414.44 نقطة
ستاندرد اند بورز    +5.10        +0.28%     1843.80
ناسداك              +28.17      +0.67%        4225.760
يوروفرست           +1.19           +0.09%        1345.36

نيكي           (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
                -126.10      -0.80%     15669.86
    
    النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.40    +0.42%   95.37 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.30    +0.28%   107.03
    
    العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3562-1.3564   دولار
    * الدولار/الين           104.03-104.07   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6482-1.6485   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1243.40-1243.65 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)
 