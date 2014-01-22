الجنيه المصري يرتفع في عطاء المركزي ويتراجع في السوق السوداء

القاهرة 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا في عطاء البنك المركزي لكنه تراجع في السوق السوداء اليوم الأربعاء.

وباع البنك المركزي 38.3 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9520 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9521 في العطاء السابق يوم الاثنين. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار معروض بسعر 7.43 جنيه اليوم مقارنة مع 7.36 يوم الاثنين. وقال متعامل آخر إن السعر بلغ 7.39 جنيه أمس الثلاثاء.