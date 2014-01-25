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صباح الخير من رويترز

Sat Jan 25, 2014 4:29am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد 26 يناير كانون الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مقتل 20 في تفجيرات واشتباكات في مصر وسط مخاوف من تصاعد
العنف
    * البيت الأبيض يدين تفجيرات مصر ويدعو إلى إنهاء العنف
    * الخارجية المصرية:الدبلوماسي المختطف في ليبيا بخير
    * القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا في شمال غزة
    * وفدا الحكومة والمعارضة السورية يجتمعان اليوم بعد بداية
صعبة للمحادثات
    * الامم المتحدة توثق جرائم حرب جديدة في سوريا لعرضها على
المحكمة مستقبلا
    * مصادر: الحكومة السورية والمعارضة تبحثان توصيل مساعدات لحمص
    * سياسي عراقي يحذر من ان الانتخابات قد تستغل لزيادة تهميش
السنة
    * متمردو جنوب السودان يتهمون الجيش بشن هجمات بعد اتفاق وقف
اطلاق النار
    * اردوغان يهدد بكشف النقاب عن اتهامات فساد ضد أحد خصومه

    أهم الأنباء العالمية
    * نيجيريا ستجري انتخابات رئاسية وتشريعية في 14 فبراير 2015
    * الجمهوريون الامريكيين يدينون برنامج التجسس لوكالة الامن
القومي
    * جوجل تصلح خدمة جي ميل بعد انقطاع قصير  للمستخدمين في أنحاء
العالم

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.12% إلى 8771.99 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.75% إلى 7233.38 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.68% إلى 4655.32 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 3.57% إلى 3819.02 نقطة في الإغلاق السابق


    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.38% إلى 7778.56 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -7.71      -0.05%      16437.05 نقطة
ستاندرد اند بورز    +4.24        +0.23%        1842.37
ناسداك              +18.47      +0.44%        4174.66
يوروفرست           +5.77           +0.44%        1321.16
نيكي            -304.33      -1.94%     15391.56
    
    النفط (مستويات الإغلاق السابق)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +1.06    +1.16%   92.72 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.86    +0.81%   107.25
    
    العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3667-1.3672   دولار
    * الدولار/الين           104.12-104.18   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6480-1.6485   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1248.13-1249.26 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 